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3. Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenen sempozyuma, 38 ülkeden 305 bilim insanı katıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3. Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu başladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde 3. Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu (BABİR 2019), 38 ülkeden 305 bilim insanın katılımıyla bir otelde başladı.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı yaptığı açıklamada, insani bilimler sempozyumunun üçüncüsünü gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Katılımcıların hem Türkiye'deki gelişmelerden haberdar olmalarını hem de o ülkelerin kendi içlerindeki İslami bilim adına neler yaptıklarını paylaşılmalarını sağlamayı amaçladıklarını aktaran Yakıcı, şöyle devam etti:

"Araplarla Türklerin asırladır süren bir birlikteliği var. Bu süreç zaman zaman sekteye de uğrasa daha düzgün yürütülmesi ve canlanmasını sağlamak istiyoruz. Siyasi olumsuz gelişmelere rağmen bilim adamlarının dostluğa, kardeşliğe ve mutluluğa verdikleri önemi burada bir araya gelerek göstermiş oluyorlar. 38 ülkeden bilim adamıyla burada ülkemiz sayesinde güzel bir kaynaşma sağlıyoruz."

Sempozyumda, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Ürdün Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması yapıldı. Cumartesi günü sona erecek etkinlikte, yerli ve yabancı bilim insanları, akademik çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunacak.

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3. Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu Alanya babir Prof. dr. Ali Yazıcı

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