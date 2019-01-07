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3 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 18:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki Erdal Ünlü hayatını kaybetti, annesi hastaneye kaldırıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, annesi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin içinde kalan Emel Ünlü, 3 yaşındaki çocuğu Erdal Ünlü'yü de alarak dışarıya çıktı.

Yüzünde yanık oluşan çocukla annesi, 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erdal Ünlü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kapaklı Tekirdağ yangın

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