HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 yaşındaki yeğenine sigara içirten amca gözaltına alındı

3 yaşındaki yeğenine sigara içirten amca gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 18:36 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet K., 3 yaşındaki yeğenine sigara içirip görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki toplayan görüntülerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yapılan suç duyurusunun ardından Mehmet K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

3 yaşındaki yeğenine sigara içirten amca gözaltına alındı

Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan Betül A.'nın (19) ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde benzer olay meydana geldi. Kızıltepe'de oturan Mehmet K., sosyal medya hesabında 3 yaşındaki yeğenine sigara içirdiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

O görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet K.'ye kullanıcılar tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Mardin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yapılan suç duyurusuyla polis ekiplerince harekete geçildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Mehmet K., gözaltına alındı.

Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet K.'nin sorgusu sürüyor. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Çifte cinayette kan donduran detaylar! İfadesi ortaya çıktıÇifte cinayette kan donduran detaylar! İfadesi ortaya çıktı
Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler infial yaratmıştı! Genç kızla ilgili yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Genç kızla ilgili yeni gelişme

AK Parti'den Ayasofya ve anket sonucu açıklaması

AK Parti'den Ayasofya ve anket sonucu açıklaması

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Albayrak ailesine hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Albayrak ailesine hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Alabaylar Çetesi kimdir?

Alabaylar Çetesi kimdir?

Diğer Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nden 'Bebekler Nereden Gelir?' kitabına ilişkin açıklama

Bakanlık'tan 'Bebekler Nereden Gelir?' kitabına ilişkin açıklama

Sokakta maske bahaneleri! 'Uçtu, unuttum, düşürdüm'

Sokakta maske bahaneleri! 'Uçtu, unuttum, düşürdüm'

Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı! Korkunç detaylar

Çifte cinayette kan donduran detaylar! İfadesi ortaya çıktı

Gelibolu'yu yangından sonra ikinci tehlike bekliyor

Yangından sonra ikinci tehlike! Sular altında kalabilir

Diyarbakır'da 122 bakır sikke ve 46 tarihi obje ele geçirildi

122 bakır sikke ve 46 tarihi obje ele geçirildi

Bakan Selçuk'tan okulların açılış tarihiyle ilgili flaş açıklama

Bakan Selçuk'tan okulların açılış tarihiyle ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.