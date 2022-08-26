30 Ağustos'ta noterler açık mı, kapalı mı? Zafer Bayramı'nda bankalar, kargolar, PTT, eczane, hastane çalışıyor mu? 29 Ağustos yarım gün mü, resmi tatil mi?

Noterde işlem yaptıracak olan pek çok kişi "30 Ağustos Zafer Bayramı gününde noterler hizmet verecek mi?" sorusunun yanıtnı araştırıyor. Bununla beraber Zafer Bayramı'ndan bir gün önce olan 29 Ağustos'un da resmi tatil olup olmadığı merak konusu. İşte 30 Ağustos'ta noterler açık mı? ve 29 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos'ta hangi kurumlar kapalı? sorularının yanıtları...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir ve bu sene salı gününe denk gelmektedir.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir gün öncesi olan 29 Ağustos resmi tatil değildir.

29 Ağustos Pazartesi günü herhangi bir tatil olmayacak. Kamu kurumları ve özel sektör çalışanları 29 Ağustos'ta tam gün çalışacak.

30 AĞUSTOS'TA NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?

30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı resmi tatili bu yıl salı gününe denk gelmektedir. Resmi tatil olması nedeniyle salı günü noterler kapalı olacaktır.

Aynı zamanda tarih ve şehir seçimi yaparak açık olan noterlerin listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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30 AĞUSTOS BANKALAR, KARGOLAR, PTT, ECZANE, HASTANE AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle;

Bankalar kapalı olacak. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplarda olacak.

Kargo şirketleri hizmet vermeyecek.

PTT şubeleri kapalı olacak.

Eczaneler kapalı olacak ancak nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.

Hastaneler gün boyu kapalı olacak. Ancak ihtiyacı olan kişiler 30 Ağustos Salı günü Acil Servisler'e başvurabilir. Poliklinikler ise 31 Ağustos Çarşamba gününden itibaren normal çalışma seyrine devam edecek.



