HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 30 Ağustos törenlerinde kahreden olay! Bakan Kasapoğlu ilk müdahaleyi yaptı ama yetmedi: Gazi oğlu hayatını kaybetti

30 Ağustos törenlerinde kahreden olay! Bakan Kasapoğlu ilk müdahaleyi yaptı ama yetmedi: Gazi oğlu hayatını kaybetti

30.08.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Zafertepeçalköy’deki Büyük Zafer’in 100. yılı törenlerinde fenalaşan 86 yaşındaki gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti. Kaçmaz'a ilk müdahaleyi törende bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Bakan Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birçok etkinliğimizde kahramanlarımızı yan yana anmıştık." ifadelerini kullandı.

30 Ağustos törenlerinde kahreden olay! Bakan Kasapoğlu ilk müdahaleyi yaptı ama yetmedi: Gazi oğlu hayatını kaybetti

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki 30 Ağustos kutlamalarına katılan Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz (84), kalp krizi geçirdi. Tören alanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yakasını açarak ilk müdahalede bulunduğu Kaçmaz, hastanede hayatını kaybetti.

aa

TÖRENDE ANİDEN YERE YIĞILDI

Zafer Bayramı'nın 100’üncü yıl kutlamaları, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki Zafertepe Abidesi'nde yapıldı. Buradaki törenlere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve aralarında gazilerin de olduğu çok sayıda kişi katıldı. Çelenk töreninin ardından Bakan Kasapoğlu'na bölgenin tarihi hakkında bilgi verildi. Törenlere, 1994'te 110 yaşında hayatını kaybeden Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz da katıldı. Tören alanında Kaçmaz, aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaçmaz'a, ilk müdahaleyi yakasını açarak rahatlatmaya çalışan Bakan Kasapoğlu yaptı. Sağlık ekiplerince Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçmaz, hayatını kaybetti.

bb

"ONU ÖZLEYECEĞİZ"

Öte yandan Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, törenlerin devam ettiği alana kadar kortej eşliğinde yürüdü. Burada konuşan Kasapoğlu, çelenk töreninin ardından kalp krizi geçiren Turgut Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini belirterek, "Değerli katılımcılar, değerli gençler özellikle bugün sözlerimin başında üzülerek, ifade edeceğim. Her daim bu faaliyetlerde bizlerle beraber olan bir amcamızı az önce kaybettik. Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu olan Turgut amcamız Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kastamonu'da, İnebolu'da her nerede gençlik varsa her nerede gençlerle bir faaliyet varsa hep yanımızdaydı. Bu anlamda günde hemen yanı başımızda ahirete intikaline şahit olduk. Onu özleyeceğiz. Rabbi'm mekanını cennet, makamını ali etsin" dedi.

ff

BİR AÇIKLAMA DA SOSYAL MEDYADAN

Bakan Kasapoğlu sosyal medyada hesabından konuyla ilgili, "Başımız sağ olsun... Çanakkale Gazimiz Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu Turgut Amcamız, bu yıl Zafertepe’de katıldığımız programda Hakk’a yürüdü. Birçok etkinliğimizde kahramanlarımızı yan yana anmıştık. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

111

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önümüzdeki dönemde tümünü kullanacağızÖnümüzdeki dönemde tümünü kullanacağız
Girilmesi yasaktı: Emekli öğretmen mağarada hayatını kaybetti! Son görüntüleri de ortaya çıktı, yasağın sebebi ise...Girilmesi yasaktı: Emekli öğretmen mağarada hayatını kaybetti! Son görüntüleri de ortaya çıktı, yasağın sebebi ise...
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! 6 ilde son durumSon seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! 6 ilde son durum
Anahtar Kelimeler:
gazi Kütahya

En Çok Okunan Haberler

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Görenler inanamadı! Rize'de çay satışı bakın nasıl yapılıyor

Görenler inanamadı! Rize'de çay satışı bakın nasıl yapılıyor

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Thodex’in yakalanmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı

Thodex’in yakalanmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı

Skandal paylaşımlar! Tomar tomar dolar, kadınlar ve silah...

Skandal paylaşımlar! Tomar tomar dolar, kadınlar ve silah...

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

İlginizi Çekebilir

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.