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30 bin TL'lik Huawei Mate Xs Türkiye'de tükendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.04.2020 11:29 | Son Güncelleme

Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate Xs, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de 30 bin TL'den satışa çıkmıştı. Huawei Mate Xs, Türkiye macerasının başlangıcından birkaç gün geçmeden stokları bitirdi.

30 bin TL'lik Huawei Mate Xs Türkiye'de tükendi!

Huawei Mate Xs, Çin'deki macerasının ardından ülkemizde de satışa sunulmuştu. Huawei'nin online mağazası üzerinden satışa çıkan Huawei Mate Xs, fiyatıyla bazı kesimlerin eleştirisi haline gelmişti. Zira, katlanabilir yapılı akıllı telefon rakibi Galaxy Z Flip'in iki katından daha fazla bir fiyata sahipti. Ancak tüm bu eleştiriler Huawei Mate Xs'in Türkiye başarısının önüne geçemedi.

HUAWEİ MATE XS STOKLARI TÜKENDİ

Huawei Mate Xs Türkiye'de tükendi. Firma tarafından aktarılan bilgilere göre yüksek talep gören Huawei Mate Xs, sadece bir günde stoklarını tüketti. Huawei Mate Xs'in Huawei online mağazasındaki internet sayfasına gidildiğinde 'Bu ürün şu anda stokta bulunmamaktadır' yazısı ile karşılaşılmakta.

huawei mate xs

SINIRLI SAYIDA SATIŞA ÇIKARTILDI

Huawei Mate Xs'in stoklarının bitmesi aslında sürpriz değil. Zira yine firma tarafından paylaşılan bilgiler Huawei Mate Xs'in ülkemize sınırlı sayıda getirildiği yönünde. Fakat stokların bitmesi ile yeni Huawei Mate Xs'lerin önümüzdeki günlerde yine Huawei online mağazası üzerinden satışa sunulması bekleniyor. Bu yüzden 30 bin TL'niz varsa ve bir Huawei Mate Xs sahibi olmak istiyorsanız biraz beklemeniz gerekebilir.

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