30 Eylül-6 Ekim haftalık burç yorumları

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda eğitim hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İletişim yönünüzle yeni fırsatları da iş hayatınızda yakalayabilirsiniz. Kardeşlerinizden haber alabilirsiniz. DEVAMI

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda enerjinizi ailenize harcayabilirsiniz. Evinizle ilgili de değişimler için harekete geçebilirsiniz. DEVAMI

30 Eylül-6 Ekim haftasına aşkla başlıyorsunuz. Haftanın ilk gününden itibaren sevdiğinizden güzel sürprizler alabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. DEVAMI

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda çalışma hayatınız vaktinizin çoğunu alabilir. Ofiste ekstradan vakit geçirmeniz gerekse de ileride bunun karşılığını alacaksınızdır. DEVAMI

TERAZİ

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda gelirinize odaklanıyor olacaksınız. Belki kazancınızın yetmediğini düşünerek yeni arayışlara girebilirsiniz. DEVAMI

AKREP

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda hem enerjiniz hem şansınız yükselişe geçiyor. Kendinizle, gönül ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

YAY

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda geçmişte bıraktıklarınız tekrardan karşınıza gelebilir. Ruhsal olarak yıpranmış olmanız, fiziksel olarak da bitkin hissetmenize neden olabilir. DEVAMI

OĞLAK

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda şansınız da açılmaya başlıyor. Güzel enerjiniz bu haftanın başında da devam ediyor. Ummadığınız anda çok mutlu olabilirsiniz. DEVAMI

KOVA

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda kariyer hayatınız önceliğiniz olabilir. Yöneticinizle birlikte günlerce çalışacağınız projeler olabilir. Yeni iş teklifleri de alabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda seyahat planları yapmaya başlayabilirsiniz. Kısa süreli de olsa bir yerlere gitmek size iyi gelecektir. Akademik hayatınızda da işleriniz yavaş yavaş yoluna girmeye başlayacaktır. DEVAMI



