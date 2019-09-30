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30 Eylül-6 Ekim haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 30.09.2019 09:43 | Son Güncelleme

Bu hafta bir retro daha sona eriyor. İki gezegen de burç değişikliği yapıyor. Bakalım bu değişimler her burcu nasıl etkileyecek?

30 Eylül-6 Ekim haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda ekonomik koşullarınız ön planda olacak. Borçlarınıza dair harekete geçebilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

boga

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda ikili ilişkileriniz gündemde olacaktır. Eşinizle, sevgilinizle güzel bir dönemden geçeceksiniz. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda çalışma hayatınız vaktinizin çoğunu alabilir. Ofiste ekstradan vakit geçirmeniz gerekse de ileride bunun karşılığını alacaksınızdır. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

30 Eylül-6 Ekim haftasına aşkla başlıyorsunuz. Haftanın ilk gününden itibaren sevdiğinizden güzel sürprizler alabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda enerjinizi ailenize harcayabilirsiniz. Evinizle ilgili de değişimler için harekete geçebilirsiniz. DEVAMI

BAŞAK

basak

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda eğitim hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İletişim yönünüzle yeni fırsatları da iş hayatınızda yakalayabilirsiniz. Kardeşlerinizden haber alabilirsiniz. DEVAMI

TERAZİ

terazi

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda gelirinize odaklanıyor olacaksınız. Belki kazancınızın yetmediğini düşünerek yeni arayışlara girebilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda hem enerjiniz hem şansınız yükselişe geçiyor. Kendinizle, gönül ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

YAY

yay

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda geçmişte bıraktıklarınız tekrardan karşınıza gelebilir. Ruhsal olarak yıpranmış olmanız, fiziksel olarak da bitkin hissetmenize neden olabilir. DEVAMI

OĞLAK

oglak

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda şansınız da açılmaya başlıyor. Güzel enerjiniz bu haftanın başında da devam ediyor. Ummadığınız anda çok mutlu olabilirsiniz. DEVAMI

KOVA

kova

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda kariyer hayatınız önceliğiniz olabilir. Yöneticinizle birlikte günlerce çalışacağınız projeler olabilir. Yeni iş teklifleri de alabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

balik

30 Eylül-6 Ekim haftasına başladığınızda seyahat planları yapmaya başlayabilirsiniz. Kısa süreli de olsa bir yerlere gitmek size iyi gelecektir. Akademik hayatınızda da işleriniz yavaş yavaş yoluna girmeye başlayacaktır. DEVAMI


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