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30 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 20:09 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 65 kişi daha hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise bin 391 oldu. İşte 30 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

30 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

30 Eylül 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Eylül 2020 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 1391 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1516 oldu.

Son 24 saatte 1245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 279 bin 749'a yükseldi.

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