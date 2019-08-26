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30 gün kapalı kalacak yol havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - Eminönü-Alibeyköy Tramvay altyapı deplase (taşıma) çalışması sebebiyle Atatürk Caddesi ile Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün süreyle trafiğe kapalı kalacak.

30 gün kapalı kalacak yol havadan fotoğraflandı

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - Eminönü-Alibeyköy Tramvay altyapı deplase (taşıma) çalışması sebebiyle Atatürk Caddesi ile Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün süreyle trafiğe kapalı kalacak. Kapanan yol havadan fotoğraflandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için altyapı deplasesi kapsamında Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı'nın bugünden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılan yol havadan görüntülendi. Kapatılan yollar nedeniyle sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

(FOTOĞRAF)

30 gün kapalı kalacak yol havadan fotoğraflandı30 gün kapalı kalacak yol havadan fotoğraflandı30 gün kapalı kalacak yol havadan fotoğraflandı30 gün kapalı kalacak yol havadan fotoğraflandı

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