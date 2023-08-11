30'lu yaşlarda bunu yaşadıysanız dikkat! Meğer Alzheimer'ın en büyük nedeni oymuş

Alzheimer yaşlılıkla birlikte ortaya çıkıyor. Unutkanlıkla kendini gösteren hastalık, zihinsel ve davranışsal bozukluklara da yol açıyor. Bilim insanları, 30'lu yaşlarda yaşanan bazı durumların, ileride Alzheimer nedeni olabileceğini ortaya koydu.

Bahsi geçen araştırma University College London tarafından yapıldı. Araştırma Alzheimer gibi bunamaya neden olan hastalıkların; aşırı beyin yaşlanmasına bağlı zayıf kalp sağlığı ile 30'lu yaşların başında başlayabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, beynin bilişsel yaşı ile yaşamın farklı aşamalarındaki kardiyovasküler sağlık arasında bir bağlantı keşfettiler.

Yapılan açıklamaya göre 30'lu yaşlarında kalp sağlıklarını önemsemeyenlerin ileride beyin küçülmesi yaşaması muhtemel görünüyor.

SAĞLIKSIZ BİR KALP BEYNİ YAŞLANDIRABİLİR!

Uzmanlar, sağlıksız bir kalbin beyni yaşlandırabileceğini ifade etti. Söz konusu araştırma, katılımcıların beyinlerinin büyüklüğünü uzun bir süre boyunca izlenerek yapıldı.

Kalp sağlığı daha kötü olan 36 ve daha sonra 69 yaşlarında olanların beyinlerinin biyolojik yaşlarından bazen 10 veya 20 yıl daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan UCL Demans Araştırma Merkezi'nden Profesör Jonathan Schott, bu çalışmadaki insanların hepsinin gerçek yaşlarda benzer olmasına rağmen, bilgisayar modelinin beyinlerinin ne kadar yaşlı olduğunu tahmin etme konusunda geniş bir çeşitlilik olduğunu bulduklarını ifade etti.

Yapılan açıklamada bu tekniğin, hızlandırılmış yaşlanma riski altındaki insanları belirlemek için yararlı olabileceği vurgulandı.





