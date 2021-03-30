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30 Mart günlük burç yorumları | 30 Mart Salı günü burçları bekleyen gelişmeler…

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30.03.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Mart'ta karşı karşıya kalacaklarınız ya da işitecekleriniz karşısında şaşırmamayı öğrenin. Bugün Koç burcu, ileriye dönük yatırımlar ya da finansal planlarla uğraşabilir. Boğa burçları da ilişkilerinde ileriye dökük kararlar verebilir. Peki Aslan, Yengeç, İkizler, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in 30 Mart Salı burç yoru

30 Mart günlük burç yorumları | 30 Mart Salı günü burçları bekleyen gelişmeler…

Yay, Akrep, Terazi, Başak, Balık, Kova, Oğlak, İkizler, Aslan, Yengeç, Boğa ve Koç burcunda enteresan gelişmeler yaşanıyor. Özellikle ikizlerin bugün negatif enerji ve karamsarlıktan uzak durması gerekiyor. Yengeç burcu da özel hayatı ile ildiği yeni adımlar atabilir. İşte Yay, Akrep, Terazi, Başak, Balık, Kova, Oğlak, İkizler, Aslan, Yengeç, Boğa ve Koç burcu yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün ileriye dönük finansal planlar ve yatırımlar içinde olabilirsiniz. Kazançlar ve ödeme arasında denge sağlayabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde içten içe bazı mesafeler koyabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde ileriye dönük kararlar, geleceğe yönelik konuşmalar ve anlaşmalar içinde olabilir; mesleğinizle ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Enerjinize göre pozitif ve negatif deneyimleri kendinize çekebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün karamsarlık ve negatif enerjiden uzak kalmalı, takıntılardan sıyrılarak objektif ve mantıksal tutumlar içinde olmalısınız. İnatçılık yerine şartlara göre hareket etmeniz kazanmanızı sağlayacak.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınıza daha gerçekçi yaklaşmak isteyebilir, güvende olma duygusuyla hareket edebilir, kendinizi güvene almak isteyebilirsiniz. Finansal konular ön planda olacak.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün hedeflerinize ulaşma ve aklınıza koyduğunuzu başarma noktasında daha hırslı ve kararlı olabilirsiniz. Sorumluluk duygusuyla hareket edeceğiniz, zor görünen durumları başarabileceğiniz bir gün.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün detaycı, sorgulayıcı ve araştırmacı yanınızla hareket edebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ve çocuklarınıza karşı tavrınızda abartılı korumacı ve fedakarlık halinden kaçınmalı, duygu ve düşüncelerinizi daha sakin dile getirmelisiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün ihtiyaç odaklı harcamalar yapabilirsiniz. Finansal konularda daha temkinli ve planlı hareket etme zamanı. Riskli yatırımlarla ilgili adımlar içinde olabilirsiniz. İş hayatında finans odaklı görüşmeler yapılabilir.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızda daha hırslı, tutkulu ve kararlı olabilirsiniz. Disiplinli tavrınız, emek sarf etmeniz ve sabır göstermeniz günün sonunda kazanmanızı sağlayacak. İlişkilerde inatçılık ve abartılı şüphecilikten uzak durmalısınız.

YAY BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilir ve gün içinde sorun çözme odaklı hareket edebilirsiniz. Zihninizi rahatlamaya önem vermeniz, karmaşık düşüncelerden uzak kalmaya özen gösterin. Aynı konular üzerine uzun süre kafa yormanız meseleleri içinden çıkılmaz hale dönüştürebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün sosyal çevrenizle ilişkilerinizde doğru mesafeler içinde olmaya ve abartılı yakınlık & uzaklık halinden kaçınmaya özen gösterin. Size zarar veren ortamlardan, sizi aşağıya çeken insanlardan uzak kalmanız faydanıza olabilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün iş görüşmeleri yapabilir, kariyerinize ve hedeflerinize odaklanabilir, isteklerinize ulaşma noktasında daha şanslı olabilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz hedefler için çaba sarf etme zamanı.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün sezgileriniz daha güçlü çalışabilir. Arkanızdan dönen bazı durumları hissedebilir, görebilirsiniz. Bazı insanlarla ilgili yanılgılarınızdan uyanabilirsiniz. Geleceğinize odaklanma zamanı.


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