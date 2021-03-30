30 Mart günlük burç yorumları | 30 Mart Salı günü burçları bekleyen gelişmeler…

Yay, Akrep, Terazi, Başak, Balık, Kova, Oğlak, İkizler, Aslan, Yengeç, Boğa ve Koç burcunda enteresan gelişmeler yaşanıyor. Özellikle ikizlerin bugün negatif enerji ve karamsarlıktan uzak durması gerekiyor. Yengeç burcu da özel hayatı ile ildiği yeni adımlar atabilir. İşte Yay, Akrep, Terazi, Başak, Balık, Kova, Oğlak, İkizler, Aslan, Yengeç, Boğa ve Koç burcu yorumları… KOÇ BURCU YORUMU

Bugün ileriye dönük finansal planlar ve yatırımlar içinde olabilirsiniz. Kazançlar ve ödeme arasında denge sağlayabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde içten içe bazı mesafeler koyabilirsiniz. BOĞA BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde ileriye dönük kararlar, geleceğe yönelik konuşmalar ve anlaşmalar içinde olabilir; mesleğinizle ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Enerjinize göre pozitif ve negatif deneyimleri kendinize çekebilirsiniz. İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün karamsarlık ve negatif enerjiden uzak kalmalı, takıntılardan sıyrılarak objektif ve mantıksal tutumlar içinde olmalısınız. İnatçılık yerine şartlara göre hareket etmeniz kazanmanızı sağlayacak.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınıza daha gerçekçi yaklaşmak isteyebilir, güvende olma duygusuyla hareket edebilir, kendinizi güvene almak isteyebilirsiniz. Finansal konular ön planda olacak. ASLAN BURCU YORUMU

Bugün hedeflerinize ulaşma ve aklınıza koyduğunuzu başarma noktasında daha hırslı ve kararlı olabilirsiniz. Sorumluluk duygusuyla hareket edeceğiniz, zor görünen durumları başarabileceğiniz bir gün. BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün detaycı, sorgulayıcı ve araştırmacı yanınızla hareket edebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ve çocuklarınıza karşı tavrınızda abartılı korumacı ve fedakarlık halinden kaçınmalı, duygu ve düşüncelerinizi daha sakin dile getirmelisiniz. TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün ihtiyaç odaklı harcamalar yapabilirsiniz. Finansal konularda daha temkinli ve planlı hareket etme zamanı. Riskli yatırımlarla ilgili adımlar içinde olabilirsiniz. İş hayatında finans odaklı görüşmeler yapılabilir. AKREP BURCU YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınızda daha hırslı, tutkulu ve kararlı olabilirsiniz. Disiplinli tavrınız, emek sarf etmeniz ve sabır göstermeniz günün sonunda kazanmanızı sağlayacak. İlişkilerde inatçılık ve abartılı şüphecilikten uzak durmalısınız.