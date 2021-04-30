30 Nisan günlük burç yorumları | 30 Nisan günü duygusal konulara dikkat

30 Nisan’da Ay, saat 19:16’da Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Güneş ve Uranüs arasındaki kavuşum, bu hafta özgürlük ve bağımsızlık arayışlarımızı daha çok tetikliyor. İçsel ve duygusal anlamda zor enerjiler karşılıyor bizi. Merkür ve Neptün kavuşumu ise sezgisel yönümüzü kuvvetlendiriyor. Duygusal açıdan zarar görmeye açık bir yapıdayız, bu sebeple hayal kırıklıklarına uğramamız çok olası. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları… KOÇ BURCU YORUMU

Bugün sosyal çevrenizle iletişim trafiğiniz artıyor. İş ve özel hayatınızda geleceğe yönelik konuşmalar ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Abartılı düşüncelerden, büyük sözlerden kaçınma zamanı. BOĞA BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda dengeyle hareket etmelisiniz. Abartılı harcamalar yapmak veya harcama yapmaktan fazlaca kaçınmak finansal dengenizin enerjisini bozabilir. İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün sosyal bir gün geçiriyor, hayatınızdaki insanlarla daha sık paylaşım içinde oluyorsunuz. Dostlarınız, partneriniz ve ortaklarınızdan küçük veya büyük teklifler alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün ihtiyaç odaklı harcamalar yapabilir, finansal düzenlemelerle ilgilenebilirsiniz. Ev düzeni, günlük rutinleriniz gibi konularda değişiklikler yapabilirsiniz. ASLAN BURCU YORUMU

Bugün daha pozitif ve keyifli olabilir, yaşamdan keyif almaya ve iç huzurunuzu korumaya odaklanabilirsiniz. İlişkilerden yana daha keyifli enerjiler hakim olacak. BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün iş ve eğitim alanlarınızla ilgili çalışma, öğrenme ve bilgi birikiminizi arttırma konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sınavlar, sınav süreçleri gündeminizde olabilir. TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün daha meraklı, sorgulayıcı ve araştırmacı olabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerde yüzeysellikten çıkabilir, olayların iç yüzünü araştırabilirsiniz. Eğitim ve sınavlarla ilgili alanlarda şanslı olabilirsiniz. AKREP BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde ani değişiklikler, radikal tavırlar ortaya çıkabilir. Bazı kişilerden sürpriz bir adım veya sürpriz bir tavır görebilirsiniz. Bazı kişilerle ilişkilerinizde kararlarınızı tam tersi yönde değiştirebilirsiniz.