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300 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet coşkusu

29.10.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yılı Altınova’da coşkulu bir şekilde kutlandı.

300 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı Altınova’da coşkuyla kutlandı. Altınova Belediyesi tarafından 300 metrelik Türk bayrağı ile gerçekleştirilen Cumhuriyet Yürüyüşü, büyük bir coşku ile yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı Altınova’da coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin 99’uncu yıldönümü nedeniyle Yalova Altınova Belediyesi tarafından 300 metrelik Türk bayrağı ile gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşü, büyük bir coşku ile yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi’nden Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Bando Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş 7’den 70’e yüzlerce kişinin katılımıyla kaymakamlık binası önüne kadar sürdü.

DUYGU DOLU ANLAR

Törenlerin ikinci günü, Altınova Kaymakamlığı Atatürk büstüne çelenklerin konulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Halk oyunları ve öğrencilerin spor gösterileri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladığı kutlamalarda duygu dolu anlar yaşandı.

Altınova Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Törenlerin ardından Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Garnizon Komutanlığı Temsilcisi tebrikleri kabul ettiler.

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