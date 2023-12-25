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  4. 300 saat boyunca sıfırın altında! Çin'in başkenti Pekin, 1951 yılından beri en soğuk Aralık ayını yaşıyor... Isıtma sorunu çıktı

300 saat boyunca sıfırın altında! Çin'in başkenti Pekin, 1951 yılından beri en soğuk Aralık ayını yaşıyor... Isıtma sorunu çıktı

25.12.2023 11:43 | Son Güncelleme:
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Çin’in başkenti Pekin’de 1951 yılından bu yana en soğuk Aralık ayı yaşanıyor.

300 saat boyunca sıfırın altında! Çin'in başkenti Pekin, 1951 yılından beri en soğuk Aralık ayını yaşıyor... Isıtma sorunu çıktı

Çin’in başkenti Pekin’de 72 yıl sonra rekor kırıldı. Pekin, 1951 yılından bu yana en soğuk Aralık ayını yaşıyor. Kentte Aralık ayında sıcaklıklar sık sık sıfırın altında seyrettiği ifade edilirken. Pekin medyası, kentte sıcaklığın ilk olarak 11 Aralık’ta sıfırın altına düştüğünü ve 300 saat boyunca da sıfırın altında kaldığını yazdı.

ÜLKEDE ISITMA SORUNU YAŞANIYOR

Öte yandan, bu yıl ülkeyi etkisi altına alan şiddetli soğuk hava dalgası, Çin’in kuzeyindeki şehirlerde ısıtma sorununa neden oldu. Ülkenin orta kesiminde yer alan Henan eyaletinde ise ısıtma sistemi arızası yaşandı. Henan eyaletine bağlı Jiaozuo şehrinde Cuma günü Wanfang enerji santralinde meydana gelen arızanın ardından ısıtma tamamen durdu. Eyaletin Puyang ve Pingdingshan yönetimlerinden yapılan açıklamada ise hastane, okul ve konut gibi ısıtmaya öncelik verilmesi gereken alanlar için hükümet ve devlete ait kurumların ısıtmasında kesinti yapılacağı kaydedildi. (İHA)

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Pekin soğuk
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