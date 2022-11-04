'3000 yılında insan' modeli olay yarattı! O detay şaşkına çevirdi: Telefonu elinizden hemen bırakacaksınız

Zaman en büyük nimet ve ne yazık ki durdurulamıyor. Zaman geçtikçe insanlar da gelişiyor. Binlerce yıl önceki atalarımızla bizim aramızda birçok fark var. 2000'li yılların insanı, yani biz artık modern yaşama adapte olmuş durumdayız. Bu durum elbette vücudumuza da yansıyor. Peki ya 3000'lü yıllarda kollarımız, başımız, boynumuz kısacası vücudumuz nasıl görünecek? Sahi 3000'li yıllarda biz, biz olacak mıyız? Bu sorunun yanıtını arayan çok sayıda araştırma mevcut. Ancak bunlardan biri, sizi şaşkına çevirmeye yetebilir.

3000 YILINDA NASIL MI GÖRÜNECEĞİZ? İŞTE BÖYLE!

O araştırma Mindy adı verilen bir modele dayanıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, uzmanlar, 3000 yılında nasıl görünebileceğimize dair bir fikir veren 'Mindy' adlı bir model oluşturdu. Mindy modelindeki insanın korkunç detayları ise şaşkına çevirdi.

O DETAY ELİNİZE TELEFON ALMAYI BIRAKTIRACAK

Birçok insan için telefon veya dizüstü bilgisayar olmazsa olmazdır. Hatta onlarsız geçen bir an, bir ömür gibi gelebilir. Mindy oluşturulurken de bundan yola çıkılmış. Mindy'nin kambur bir sırtı, geniş bir boynu, pençeli elleri ve ikinci bir göz kapağı bulunuyor. Çünkü yıllarca akıllı telefonlara veya bilgisayar ekranlarına bakmanın, kambur bir duruşa neden olacağı savunuluyor. Akıllı telefonlarımızı sürekli olarak kavradığımız için de ellerimizin kalıcı olarak pençe şeklini alacağı tahmin ediliyor.

Araştırmacıların, insanların 800 yıldan daha kısa bir süre içinde nasıl görünebileceğine dair bir fikir veren 'Mindy' adlı grotesk modeli teknolojiye olan bağımlılığımızın bir sonucu olarak oluşturduğu belirtiliyor.

'METİN PENÇESİ' TEHLİKESİ

Med Alert Help'ten Dr.Nikola Djordjevic, "Telefonlarımızı tutma şeklimiz, belirli temas noktalarında gerginliğe neden olabilir. Kübital tünel sendromu olarak bilinen "metin pençesine" neden olabilir." dedi.

Telefonlarımıza saatlerce bakmak, modele göre yalnızca kambur sırtlara değil, aynı zamanda daha kalın boyunlara da neden oluyor. Aşağıya ne kadar çok bakarsanız, başınızı yukarıda tutmak için kasların da o kadar çok çalışması gerekiyor. Çok önemli olan bu kaslar, böyle bir durumda aşırı derecede yorulabilir ve ağrıyabilir.

Çalışmadaki diğer grotesk özellikler arasında daha kalın bir kafatası ve daha küçük bir beyin ile ışığa aşırı maruz kalmayı önlemek için ikinci bir göz kapağı yer alıyor.

Lafı fazla uzatmayalım, eğer yakınınızda cihazları başında daha az zaman geçirmesi gerektiğini düşündüğünüz biri varsa ve sizi bu konuda hiç dinlemiyorsa, onu harekete geçirmeniz için gereken şey 'Mindy' olabilir.

