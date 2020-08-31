31 Ağustos - 6 Eylül haftalık burç yorumu (2020) Eylül'ün ilk haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor?// Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 31 Ağustos - 6 Eylül haftası haftalık burç yorumları...** 31 Ağustos - 6 Eylül Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 31 Ağustos - 6 Eylül haftası haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (31 Ağustos - 6 Eylül) Bu hafta ilişkilerdeki dengeler değişebilir. İş ve özel hayatınızdaki kişilere karşı tavrınız hafta başında daha baskın olabilir. Yaşamınızın her alanında sorumluluk almayı bilmeli, elinizi taşın altına koymalısınız.

Bazı ilişkiler bu doğrultuda ciddiyete gidebilir, ciddileşmeyle ilgili konuşmalar yapılabilir. Evinizle ilgili tadilatlar yapabilir, sevdiklerinize yardımcı olmaya çalışabilirsiniz. Ebeveynlerin sağlığıyla ilgili desteklerin alınması gerekebilir. Hafta boyu yaşamınızda önemli bitiş ve başlangıçlar yaşarken, yeni başlayacağınız durumların ilerleyişi için nasıl başladığı çok daha önemli olacak. Bu yüzden doğru başlangıçlar, doğru zamanda doğru hamleler daha önemli. Geçmiş bir ilişki, geçmişten bir kişi gündeminize gelebilir. Dönüşler olabilir. Arzular, zaaflar çalışabilir. Hafta boyu iradeniz önem kazanacak. Geleceğiniz, attığınız adımlara göre şekilleniyor. Kadersellikle hareket etmemeli, yaşamınızın iplerini elinize almalısınız. AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (31 Ağustos - 6 Eylül) Bu hafta yaşamınızdaki karmaşa ve belirsizlikler netleşiyor, bekleyişler son buluyor. İş başvurularından yanıt alma, iş görüşmeleri gündeme gelebilir. Bazı Boğalar mevcut işinden ayrılma düşünceleriyle, mesleğinde ilerleme çabasıyla, eğitim ve sınavlarla meşgul olabilir.

Uzun süredir devam eden eğitimde ise bir sona gelebilir, mezun olabilirsiniz. Yaşamınızda netliklere her zaman önem verirken bu hafta bu durumunuz daha çok öne çıkacak. Sorgulama, araştırma, şüpheci davranma eğiliminiz artabilir. Kendinizi karşınızdakilere tam olarak ifade etmek istemeyeceksiniz. Hem iş hem özel hayatınızda kendinizi koruma mekanizmanız daha güçlü çalışacağı için, farkında olmadan kendinizi manipüle edebilirsiniz. Bu yüzden aşırı zihinsel enerji yerine sezgilerinize kulak vermeli, herhangi bir konu üzerine aşırı düşünerek eylemden kaçmamalısınız. Geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir. Hayatınızdaki bazı kişilerle ilgili gizli gerçekleri öğrenebilirsiniz. Spiritüel konulara merakınız artabilir. Sorunların aşılabileceği hafta boyunca, ilişkileri doğru bir dengede değerlendirmelisiniz. Öfkeli veya dürtüsel tepkilerden kaçının. Nişan, düğün gündeme gelebilir. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (31 Ağustos - 6 Eylül) Bu hafta karşınızdaki kişilerle ilgili kafa karışıklığınız son buluyor. Kişileri daha iyi tanıyacak, karakterlerini daha iyi görecek; ilişkilerinizi ise buna göre yöneteceksiniz. İş hayatında geleceğe dair plan ve düzenlemeler, kararlar içerisinde olabilirsiniz.

Çalışma hayatında bir süredir devam eden zorluğu bu hafta emek ve dayanıklılık ile aşabilirsiniz. Yaşamınızda önünüze gelen sorunlara daha mücadeleci yanınızla yaklaşmalısınız. Bazı ilişkilerde zorunlu mesafeleşmeler olabilir. İş, seyahat gibi konular sebebiyle mesafeler oluşabilir. Uzaklardaki kişilerden ise haber gelebilir, geçmiş bir ilişkiden dönüş alabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günü aşk hayatında karmik durumlar, karmanızın getirileri söz konusu olabilir. Bugünlerde ruh eşi ilişkileri gündeme gelebilir. Telepatik durumlar yaşayabilirsiniz. Karmaşık ve bilinçaltı rüyaları görülebilir. İş ve finans konularında sıkıntılı durumlar aniden çözülebilir. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (31 Ağustos - 6 Eylül) Bu hafta taşınma, yer değişikliği ve seyahatler gündeme gelebilir. Evinizde tadilatlar gerekebilir. Araçlarla ilgili arızalanmalara dikkat. Hafta boyu hem iş hem özel hayatınızda kurduğunuz ilişkiler çok daha önemli olacak. İş hayatındaki ilişkileriniz sayesinde yeni fırsatlar yakalayabilir, yardımlaşma ve ortak projeler içine dahil olabilirsiniz. Özel hayatınızdaki ilişkilerde ise netleşme ve sonuçlanmalar olabilir. Süregelen ilişkilerde tamam veya devam durumu olabilir. Sağlıklı ilişkiler evliliğe giderken, fazlaca hasar almış ilişkilerde mantık ve gerçekçi bakış açısıyla ayrılığa gitmek isteyebilirsiniz.

Keza hafta boyunca daha baskın olacak, kendi değerinizi korumak için hareket edeceksiniz. Bazı Yengeçler hafta içerisinde geçmişteki kişilerden haber alabilir. Geçmişte kalmış kişiler geri dönebilir. Telepatinin çokça çalıştığı hafta içerisinde uzaktaki kişilerle telepatik durumlar yaşayabilirsiniz. Hem iş hem özel hayatınızda korkularla, zaaflarla hareket etmemelisiniz. AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (31 Ağustos - 6 Eylül) Bu hafta finansal konularda bir zorluğu aşabilir, harcadığınız emek ve çabanın finansal karşılığını alabilirsiniz. Kredi, burs gibi finansal başvurularınız yanıtlanabilir. Alım-satım konuları gündeminizde olabilir. Satışlar için oldukça destekleyici bir hafta. Ek kazanç sağlamak adına elinizdekileri satışa çıkabilirsiniz. Hafta boyu, geçmişteki iyi-kötü deneyimlerin etkisini ruh halinizde, tavır ve kararlarınızda daha açık görebilirsiniz. Kısa süreli ilişkilerde kafa karışıklığı, duygularda ve isteklerde emin olamama hali olabilir. Bazı ilişkilerde kritik, zor kararlar vermek gerekebilir. Pasif kalmak veya kaçmak yerine cesaret göstermeye odaklanmalısınız. Bazı aşk ilişkilerinde sahip olma isteği, kıskançlık ve tutkular öne çıkabilir, yükselebilir. Bilinçaltı kodları, korkular ve geçmiş deneyimler rüyalarda ortaya çıkabilir.

Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (31 Ağustos - 6 Eylül) Bu hafta yaşamınızda önemli değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Düzen değişikliği, taşınma, ilişkilerde uzun vadeli değişiklikler gündeme gelebilir. Hafta boyu alacağınız her karar, seçimleriniz ve söylemleriniz ilişkilerde ve yaşamda uzun vadeli değişimleri getirecek. Düşüncelerinizin ve sözlerinizin enerjisi güçlenirken, her ikisine de hafta boyu daha çok dikkat etmelisiniz. Özellikle Çarşamba ve Perşembe bu açıdan önemli günler. Ruh eşi ilişkileri bugünlerde ortaya çıkabilir. Evliliklerde kritik kararlar almak gerekebilir. Belirsiz ilişkilerde ise haftanın ikinci yarısında kararlar alınabilir. Kendinizi tam olarak yansıtmak istemeyip şartlara göre hareket edeceğiniz bu haftada, gizli eylemlerden ve ilişkilerde karmaşık durumlara girmekten kaçınmalı, etik değerlerinizi korumalısınız. İş hayatında ani, sürprizli değişimler ve fırsatlar gündeme gelebilir. Finansal konularda bir toparlanma ve ilerleme süreci içine girebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında iş ve özel hayatınızda tanışmalar olabilir. Estetik konular gündeme gelebilir.

Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (31 Ağustos - 6 Eylül) Bu hafta aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde barışmalar, ortak sosyal aktiviteler gündeminizde olabilir. Geçmiş ilişkiler, geçmişten kişiler öne çıkabilir. Bazı terazi burçları için gebelik, doğum ve çocuk sahibi olma kararı olabilir. Sevdiklerinize ve çocuklarınıza karşı daha hassas ve korumacı bir yapıda olurken, her duyguyu daha derin ve yoğun hissedebilir, yükselen duygularla hızlıca harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bazı ilişkilerde ise yanılma, yanıltma ve manipülasyon durumlarından kaçınmalı, açık ve dürüst olmaya gayret etmelisiniz. Yalnız terazi burçları hafta ortasından itibaren önemli tanışmalar yaşayabilir. Detaylar ve kusurlar hafta içinde sizin için her zamankinden önemli olabilir. Sorunlu ilişkilerde sorunun mahiyetine göre hareket etmeli, pireyi deve yapmaktan veya kendinizi manipüle etmekten kaçınmalısınız. Duygularınızın veya ilişkilerin sorumluluğunu almak gerekebilir. Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (31 Ağustos - 6 Eylül) Bu hafta yoğun ve stresli, koşturmacalı bir süreç içinde olabilirsiniz. Sınavlar, başvurular, yasal konular, sorumluluklar gündeminizde olabilir. İş hayatıyla ilgili bir karar almanız gerekebilir.

Süregelen ilişki ve evliliklerde eşin ailesi öne çıkabilir. İlişkilerde ciddileşme, resmileşme adımları yaşanabilir. Araçlar arızalanabilir, tadilatlarla ilgilenebilirsiniz. Hafta içerisinde kararlarınızda, iletişiminizde daha özenli ve titiz olmalısınız. Karmaşık, gel-gitli ve sallantılı ilişkilerde özellikle Salı-Çarşamba-Perşembe günlerinde ani, beklenmedik bir netleşme yaşanabilir. Beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz tavırlar görebilirsiniz. Bir teklif alabilirsiniz. Stres ve yorgunluk bağışıklığı zayıflatabilir. Bu doğrultda daha iyi beslenmeli, sporla ilgilenmeli. Arkadaşlık ve aşk ilişkilerinde dengeler değişebilir. Küslük-barışma durumları yaşanabilir. Bugünlerde manipüle edilmemeye daha çok dikkat etmelisiniz. AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (31 Ağustos - 6 Eylül) Bu hafta her türlü ikili ilişki ve ortaklık gündeminizde olacak. Pek çok ilişkinizde değişimi hissedebilir, bazı ilişkilerde köklü ve uzun vadeli değişimlere gidebilirsiniz. Sallantıdaki ilişkilerin süreci, sorunların boyutuna göre şekilleniyor olacak. Çıkmaza girmiş, sevgi eksikliğinin olduğu ilişkiler kesin bir bitişe gidebilir. Hafta boyu kişiler üzerine daha çok kafa yorarken, yalnızlar geçmişteki kişilere ve deneyimlere; ilişki sahibi olanlar ise ilişkilerinin geçmiş ve geleceğine odaklanabilir. Hafta içinde akıl ve duygunun peşinde gitme arasında kalabilir, duygularınıza yenik düşerek bu doğrultuda hareket edebilirsiniz. Ufak sorunların kolayca aşılabileceği bugünlerde konuşmaya ve problemleri çözmeye odaklanmalı.

İlişkilerdeki tamam veya devam belirteciniz sağlıklı bir sevgi anlayışı, gerçek bir sevgi arayışı olmalı. Perşembe, Cuma ve Cumartesi yalnızlar etkileyici kişilerle tanışabilir. Kasvet ve karamsarlıktan uzak kalarak iyiyi çekmeye odaklanmalı, gerçek sevgiyi hak ettiğinize dair inancı geliştirmeli. Bazı yaylar partnerine bir teklif götürebilir. Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (31 Ağustos - 6 Eylül) Bu hafta uzun soluklu ilişkilerde anlayış ve tolerans önem kazanabilir. İlişkiler bu doğrultuda iyileşip toparlanırken, güçlenebilir. Aile üyelerinin konuları doğrultusunda fedakarlık yapmak gerekebilir. Hafta boyu ben-benim-bana konularını dengeleyip, ilişkilerle ilgili gelişme ve öğrenme çabasında olmalısınız. Bencillik, benmerkezci düşünce yapısı kaybı getirebilir. Nitekim hafta boyunca yaşamınızdaki kişilerden de sizin için adımlar görecek, yapıcı tavırlarıyla karşılacaksınız. Haftanın ikinci yarısında ise ilişkilerde tutkular ve arzular, özlem ve güven konuları öne çıkabilir. Karmik ilişkiler gündeme gelebilir. Hisleriniz daha güçlü çalışabilir. Bazı arkadaşlık ilişkilerinde, arkadaşlık-aşk arasındaki ilişkilerde kıskançlık durumları çalışabilir. Korumak istediğiniz ilişkilerde gerçek duygularınızı saklamaktan kaçınmalısınız.