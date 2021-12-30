31 Aralık Cuma bankalar, eczaneler, hastaneler açık mı? PTT, kargolar, noterler çalışıyor mu?

31 Aralık 2021 Cuma gününü 1 Ocak 2022 Cumartesi’ye bağlayan gün yılbaşı ve hafta sonuna denk geldiği için yarım gün ya da resmî tatil olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Dini ve resmî tatiller arasında böyle bir tatil ya da yarım gün uygulaması bulunmuyor. Yine de banka, hastane, postane, eczane, PTT, noter ve diğer devlet dairelerinin çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki 31 Aralık Cuma günü PTT, kargo, hastane, eczane, postane, bankalar açık mı? İşte detaylar…

YILBAŞINDA BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık’ta bankalar açık ve normal mesaisinde hizmet verecek. 31 Aralık Perşembe günü resmî olmadığından dolayı, resmî kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre; 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

31 ARALIK’TA NOTER, HASTANE, ECZANE, POSTANE, PTT, AÇIK MI?

31 Aralık 2021 Cuma günü hastane, postane, eczane, PTT, kargolar ve okullar da normal çalışma saatlerinde faaliyetlerini sürdürecek.



