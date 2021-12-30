31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık Cuma resmi tatil mi?

2022 için geri sayım başladı. Öğrenciler ve çalışanlar, 31 Aralık Cuma gününün yarım gün olup olmayacağını araştırıyor. Resmi tatil olan yılbaşı hafta sonuna denk geldiği için tatil süresi uzamayacak. Peki 31 Aralık yarım gün mü? İşte merak edilenler...
2021'in son günü olan 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla 31 Aralık yarım gün olmayacak. Okullar açık olacak ve normal mesai süreci devam edecek. 2022 yılında toplamda 15 gün resmi tatil olacak. Yılın ilk tatili olan yılbaşı ise cumartesi gününe denk geliyor.