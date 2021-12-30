31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık Cuma resmi tatil mi?

2022 için geri sayım başladı. Öğrenciler ve çalışanlar, 31 Aralık Cuma gününün yarım gün olup olmayacağını araştırıyor. Resmi tatil olan yılbaşı hafta sonuna denk geldiği için tatil süresi uzamayacak. Peki 31 Aralık yarım gün mü? İşte merak edilenler...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

2021'in son günü olan 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla 31 Aralık yarım gün olmayacak. Okullar açık olacak ve normal mesai süreci devam edecek. 2022 yılında toplamda 15 gün resmi tatil olacak. Yılın ilk tatili olan yılbaşı ise cumartesi gününe denk geliyor.

İŞTE 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı tatili (1 Ocak 2022)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Ramazan Bayramı (2,3,4 Mayıs)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Kurban Bayramı Arifesi/ yarım gün tatil (8 Temmuz)

Kurban Bayramı (9,10,11,12 Temmuz)

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim Cuma yarım gün tatil olacak)



