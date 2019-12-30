31 aralık yarın (salı) yarım gün mü, resmi tatil mi? 31 aralık yarın okullar tatil mi?

31 aralık yarın (salı) yarım gün mü, resmi tatil mi? Yılbaşı tatil planı yapmak isteyen herkes bu soruya yanıt arıyor. '31 aralık yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı göre de çocuklarıyla birlikte plan yapmak isteyen aileler, Google'da en çok bu sorunun yanıtını arıyor. Peki, 31 Aralık Salı günü okullar tatil mi olacak? İşte, resmi tatil ya da yarım gün olup olmadığı merak edilen 31 Aralık günü için bazı bilgiler

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık yarım gün mü olacak sorusu, binlerce kişinin en çok araştırdığı sorular arasında yer almaya başladı. 31 Aralık resmi tatil mi sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek. Peki, 31 Aralık yarım gün mü olacak?

İşte, mevzuata göre tüm o detaylar

Resmi verilere göre 31 Aralık tatil mi sorusu, yılbaşına günler kala binlerce kişinin gündemini oluşturmaya başladı. 31 Aralık Salı günü resmi tatil olacak mı sorusuna yönelik elde edecekleri cevaplara göre hareket edecek olan vatandaşlar, planlarını buna göre çizecek. Bu yıl salı gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil olacak.

31 MART SALI TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.



