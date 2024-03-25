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  4. 31 Mart önlemlerini bir bir duyurdu! Bakan Yerlikaya: "A'dan Z'ye her türlü tedbiri alıyoruz"

31 Mart önlemlerini bir bir duyurdu! Bakan Yerlikaya: "A'dan Z'ye her türlü tedbiri alıyoruz"

25.03.2024 10:32
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Türkiye 5 gün sonra sandık başında. Seçimin güvenli bir ortamda yapılabilmesi için alınan önlemleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir bir duyurdu. Yerlikaya "vatandaşların gönül rahatlığıyla sandığa gitmesi" vurgusu yaptı.

31 Mart önlemlerini bir bir duyurdu! Bakan Yerlikaya: "A'dan Z'ye her türlü tedbiri alıyoruz"

Seçim haftasına girilmesiyle birlikte alınan önlemler de yoğunlaştırıldı. Bakan Yerlikaya kameralar karşısına geçerek seçim güvenliğiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

GENELGEYİ HATIRLATTI

31 Mart yerel seçimleri için alınan önlemleri açıklayan Yerlikaya konuşmasında şunları kaydetti:

  • Bakanlık olarak 12 Aralık 2023 tarihinde İller İdaresi Genel Müdürlüğümüz eliyle 81 il valiliklerine genelge gönderdik. Genelgede seçimlerin huzur ve güven içinde yapılması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, Seçim Kurulu kararlarının titizlikle takip edilmesi hususları tek tek belirtildi.

"A'DAN Z'YE HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

  • Seçim güvenliği toplantılarında risk analizleri doğrultusunda il seçim güvenlik planları hazırlandı. İlave olarak 81 il valileriyle seçim güvenliğine yönelik toplantılar düzenledik.
  • Bugüne kadar ülke olarak gerçekleştirdiğimiz tüm genel ve yerel seçimlerden demokrasimizi taçlandırarak çıktık. Geçen yıl iki büyük seçimi tecrübe ettik. 85 milyon vatandaşımızın her birini gönül rahatlığıyla sandığa gitmesi ve milli iradenin sandığa yansıyabilmesi için hukuk devleti sınırları içinde A'dan Z'ye her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.

"İNŞALLAH HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE BİR SEÇİM ORTAMI YAŞAYACAĞIZ"

  • Toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi. Kolluk birimlerimize ait helikopterlerimizi, uçaklarımızı, İHA'larımızı göreve hazır vaziyette bulunduruyoruz.

  • İnanıyorum ki 81 ilimizin tamamında, her şehrimizde, her sokakta, İçişleri ailemizle inşallah huzur ve güven içinde bir seçim ortamı yaşayacağız.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    Yerel Seçim 2024


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