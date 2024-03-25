31 Mart önlemlerini bir bir duyurdu! Bakan Yerlikaya: "A'dan Z'ye her türlü tedbiri alıyoruz"

Seçim haftasına girilmesiyle birlikte alınan önlemler de yoğunlaştırıldı. Bakan Yerlikaya kameralar karşısına geçerek seçim güvenliğiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.
GENELGEYİ HATIRLATTI
31 Mart yerel seçimleri için alınan önlemleri açıklayan Yerlikaya konuşmasında şunları kaydetti:
- Bakanlık olarak 12 Aralık 2023 tarihinde İller İdaresi Genel Müdürlüğümüz eliyle 81 il valiliklerine genelge gönderdik. Genelgede seçimlerin huzur ve güven içinde yapılması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, Seçim Kurulu kararlarının titizlikle takip edilmesi hususları tek tek belirtildi.
"A'DAN Z'YE HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"
- Seçim güvenliği toplantılarında risk analizleri doğrultusunda il seçim güvenlik planları hazırlandı. İlave olarak 81 il valileriyle seçim güvenliğine yönelik toplantılar düzenledik.
- Bugüne kadar ülke olarak gerçekleştirdiğimiz tüm genel ve yerel seçimlerden demokrasimizi taçlandırarak çıktık. Geçen yıl iki büyük seçimi tecrübe ettik. 85 milyon vatandaşımızın her birini gönül rahatlığıyla sandığa gitmesi ve milli iradenin sandığa yansıyabilmesi için hukuk devleti sınırları içinde A'dan Z'ye her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.
"İNŞALLAH HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE BİR SEÇİM ORTAMI YAŞAYACAĞIZ"