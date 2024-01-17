31 Mart yaklaşırken AK Parti paylaştı: Seçim şarkılarına bir yenisi eklendi! İşte "Sevdamızsın İstanbul" parçasının sözleri

AK Parti'nin son seçim şarkısında İstanbul vurgusu yapıldı. "Sevdamızsın İstanbul"da AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin detaylara da yer verildi. Klip sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Seçim şarkısının sözleri ise şöyle:

"Sevdamızsın İstanbul

Davamızsın İstanbul

Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk

Vakit Tamam Yeniden İstanbul

Olundu kaç bin yıldır uğruna canlar feda

Sana biçilemez paha, sen hep derdime devasın

hayallerini kurduğum rüya

Bir kez gören şehrimi olur müptelası

Şehirlerin sultanısın yar sen

Şairlerin ilhamısın

Başarmak isteyenlerin en büyük imkanısın yar sen

Müjdelenen bir çağrısın

Duydum bir çok yalan, bunlara inanamam

Yeniden şaha kalkmak için geldi vakit tamam

Şehrim ister, ol hakim değil hadim

Yaptık biz bunun için 20 yıldır talim

Aynı ruh, aynı dava, aynı mana

Yıllar geçsede bizim için bitmeyen bir aşksın

İstanbul sen ezelden beri ak ve paksın

İzin ver meşaleni hakedenler yaksın

Sevdamızsın İstanbul

Davamızsın İstanbul

Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk

Vakit Tamam Yeniden İstanbul"







