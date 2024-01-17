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  4. 31 Mart yaklaşırken AK Parti paylaştı: Seçim şarkılarına bir yenisi eklendi! İşte "Sevdamızsın İstanbul" parçasının sözleri

31 Mart yaklaşırken AK Parti paylaştı: Seçim şarkılarına bir yenisi eklendi! İşte "Sevdamızsın İstanbul" parçasının sözleri

17.01.2024 10:08 | Son Güncelleme:
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31 Mart yerel seçimlerine doğru siyasi partiler seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Seçmenlerin ilgisini çekmek üzere hazırlanan seçim şarkılarına da bir yenisi eklendi. AK Parti daha önce ünlü sanatçı Azer Bülbül'den esinlenerek "Çoğu Gitti Azı Kaldı" şarkısını paylaşmıştı. Son olarak "Sevdamızsın İstanbul" adlı parçanın sözleri dikkat çekti.

31 Mart yaklaşırken AK Parti paylaştı: Seçim şarkılarına bir yenisi eklendi! İşte "Sevdamızsın İstanbul" parçasının sözleri

AK Parti'nin son seçim şarkısında İstanbul vurgusu yapıldı. "Sevdamızsın İstanbul"da AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin detaylara da yer verildi. Klip sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Seçim şarkısının sözleri ise şöyle:

"Sevdamızsın İstanbul
Davamızsın İstanbul
Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk
Vakit Tamam Yeniden İstanbul

Olundu kaç bin yıldır uğruna canlar feda
Sana biçilemez paha, sen hep derdime devasın
hayallerini kurduğum rüya
Bir kez gören şehrimi olur müptelası

Şehirlerin sultanısın yar sen
Şairlerin ilhamısın
Başarmak isteyenlerin en büyük imkanısın yar sen
Müjdelenen bir çağrısın

Duydum bir çok yalan, bunlara inanamam
Yeniden şaha kalkmak için geldi vakit tamam
Şehrim ister, ol hakim değil hadim
Yaptık biz bunun için 20 yıldır talim

Aynı ruh, aynı dava, aynı mana
Yıllar geçsede bizim için bitmeyen bir aşksın
İstanbul sen ezelden beri ak ve paksın
İzin ver meşaleni hakedenler yaksın

Sevdamızsın İstanbul
Davamızsın İstanbul
Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk
Vakit Tamam Yeniden İstanbul"


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ak parti
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