31 Mayıs – 6 Haziran haftalık burç yorumları | Yanlış kararlar almamak için, bu hafta temkinli olmaya dikkat!

31 Mayıs hafta başında Mars ile Neptün arasında oluşan açı temelli olarak, yaratıcı yönümüz ortaya çıkıyor. Daha hümanist bir tavra bürünebiliriz. Hafta ortalarında ise Ay’ın son dördün fazında ilerlemesi burçlara farklı konularda bakış açıları sunuyor. Oğlak burcu bu hafta yaşadığı olaylar ile ilgili çevresindeki bir kadından destek görürken, kova burçları ise yeni eşyalar alma konusunda istekli olabilir. MERKÜR RETROSUNA DİKKAT!

Bu haftaya Ay, Kova burcunda başlıyor. Çarşamba günü ise Venüs, Yengeç burcuna geçiyor. Hafta ortasında aklınıza takılan birçok konu ile ilgili olarak yeniden değerlendirmeler yapmamız gerekebilir. Perşembe günü ise Güneş ile Satürn arasındaki ortaya çıkan etkileşim, sizin için önemli olan bir otorite figüründen destek alabileceğinizi gösteriyor. Hafta sonunda ise zorlayıcı enerjilerin etkisi altına kalabiliriz. Yanlış kararlar almaya meyilli olabiliriz, bu sebeple temkinli davranmak oldukça önemli. KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür Retrosu başlıyor. Günlük hayatınızda eski tanıdıklarla karşılaşabilir, eski anılarınızı daha sık anabilirsiniz. Geçmişte seyahat ettiğiniz bir yere tekrar seyahat edebilirsiniz. Hafta içerisinde imza işlerinizde ekstra dikkatli olun. Herkesle iletişimde kelimelerinizi özenle seçmeye gayret edin. Düşünmeden konuşmak sonrasında pişmanlık yaratabilir. Haftanın ilk yarısı boyunca kararsızlık ve ikilemler yaşamanız oldukça doğaldır. Karar almak ve seçim yapmak konusunda aceleci olmayın. Komşular ve akrabalardan şaşırtıcı haberler alabilirsiniz. Çarşamba günü Venüs Yengeç Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında aile içi ilişkiler, ev ve yuva düzeni ön planda olacak. Bugünlerde ilişkiler resmiyete taşınabilir. Evlilik, söz ve nişan gibi gündemleriniz olabilir. Cuma günü ve hafta sonuyla birlikte enerjiniz yükselmeye başlayacak. Tavırlarınız ve adımlarınız daha cesur olabilir. Taşınmaz mal alım-satımları için daha destekleyici bir süreç sizler için başlıyor.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür retrosu başlıyor. Ayın geri kalanında finansal konularda daha titiz ve dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalar yapmaya daha açık olabilirsiniz. Keyfi harcamalarınıza ağırlık vermek ile parayı aşırı tutmak arasında iki ayrı uçta olabilirsiniz. Paranın bereketini arttırmak için bereket çalışmaları yapabilirsiniz. Zaman zaman plan dışı harcamalar karşınıza gelebilir. Motivasyonunuzu ve mutluluğunuzu maddi konulara, sahip olma dürtüsüne bağlamayın. Bu dönemde kendinizi keşfe çıkabilir, hatalarınızı, eksiklerinizi ve potansiyellerinizi daha iyi görebilirsiniz. Öz eleştiride abartılara girmek cesaretinizi kırabilir. Özgüveni yükseltmek için gün içinde telkin ve olumlamaları arttırın. Çarşamba günü Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Yakın çevrenizle ilişkileriniz ön planda olmaya başlayacak. İş ortamında yer ve mekan değişiklikleri gündeme gelebilir. Kendi işinizi açmaya dair düşünceler içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda iş arkadaşlarıyla ilişkilerinizde mevcut dengeler değişebilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür retrosu başlıyor. Ay boyunca Merkürün geri hareketi sizin burcunuzda olacağı için şüphesiz bu retrodan en çok etkilenen burçlardan biri olacaksınız. Hafta boyunca hayatınızı gözden geçirebilir, hayatınızın farklı alanlarında daha çok sorgulama içerisinde olabilirsiniz. Kararsızlıklarınızın bu dönemde artması oldukça normaldir. Önemli olan ani kararlarla büyük riskler almamak, değişime direnmemek fakat aşırılığa gitmeyen değişimler içinde olmak. Aynı zamanda cildiniz, görüntünüz, dişler ve saçlarınızla ilgili hizmetler almak isteyebilir, bu gündemlerle meşgul olabilirsiniz. Eski tarzına dönmek veya eskiden beri düşündüğünüz bir değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. Çarşamba günü Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Finansal konularda daha eli açık olabileceğiniz bir süreç başlıyor. Birikim yapmak için oldukça müsait bir zaman. Fakat pek çoğunuz keyfi harcamalar yapmak isteyebilir. Kendi istek ve beklentileriniz artık daha önemli hale gelecek. Aşk ilişkilerinde sağlıksız durumlara dikkat.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür retrosu başlıyor. Haziran ayının neredeyse tamamında geri harekette olacak Merkür'ün etkileriyle bu dönemde daha sık kararsızlık ve ikilem yaşayabilirsiniz. Kendi içinizde farklı düşüncelere, sorgulamalara düşerken bunların çoğunu çevrenize yansıtmayabilir, kendi içinizde yaşayabilirsiniz. Geçmişi daha çok hatırlayabileceğiniz, geçmişteki kişileri merak edebileceğiniz, geçmişte yaşadığınız deneyimleri rüyalarınızda görebileceğiniz bir süreç olacak. Bu dönemden faydalanmak için değişim enerjisini bakış açısı ve fikirlerinizde kullanmalı, günlük hayatınızda ve alışkanlıklarınızda küçük değişikliklere gitmelisiniz. Bugünlerde komşular, kardeşler ve akrabalarla iletişiminizde daha dikkatli ve gereken yerde mesafeli olun. Çarşamba günü Venüs sizin burcunuza geçiyor. Hayatın güzel taraflarını görmek, hayatın güzelliklerini tatmak artık sizin için daha önemli olacak. Estetik konulara ve dış görüntünüze odaklanabilirsiniz. Mutlu olma arzusuyla hareket edebilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür retrosu başlıyor. Sosyal çevrenizde yaşayacağınız bu retronun etkileriyle bazı arkadaşlarınızla veya yeni başlayan flört ilişkilerinde anlaşmazlık ve fikir ayrılıkları yaşanabilir. Bazı kişilerin söylemlerine, tavırlarına daha çok takılabilir ve rahatsız olabilir, sınır koyabilirsiniz. Eski dostlar, eski ilişkiler bu dönemde gündeme gelebilir. Bazılarınız partneriyle arkadaş kalma kararına giderken, bazıları için arkadaşlıktan ilişkiye doğru giden durumlar olabilir. Çarşamba gününe kadar ilişkilerinizde bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren ne yapacağınıza, ne yolda gideceğinize dair daha net kararlar almaya başlayabilirsiniz. Bu hafta irade sergilemeniz gereken durumlar önünüze gelebilir. İş ortamında, sorumluluklarınızda veya mesleğinizde emek vermeniz, cesaret göstermeniz gereken pozisyonlar içinde olabilirsiniz. Düşmanlık ve kin enerjilerinden kaçınmalı, kontrol dürtüsünü yönetmeli ve beden sağlığınıza özen göstermelisiniz. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak için güzel bir hafta.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür retrosu başlıyor. Haziran ayının neredeyse tamamında çalışacak bu retro ile kariyer ve hedefler noktasında önemli değişimler gündeminizde olacak. Geleceğe dair planlarınıza, gelecekte nerede olacağınıza dair daha çok kafa yorabilirsiniz. İsteklerinizi, beklentilerinizi sorgulayabilirsiniz. Bugünlerde yeni kararlar ve yeni istekler içinde olmanız oldukça olağandır. Aynı zamanda beden sağlığınızla, dış görüntünüzle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Bu hafta aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde dargınlıklar, zıtlaşma veya ayrılıklar gündeme gelebilir. Bazılarınız ise geçmişte kalmış bir kişiye özlem duyabilir. İçinde bulunduğunuz dönemi her türlü takıntı ve zaaflardan kurtulmak adına kullanabilirsiniz. Süregelen davalarınızdan şaşırtıcı sonuçlar çıkabilir. İş hayatı veya kariyerinizde bir rutini kırabilir, yeni bir başlangıç yapmak için eski bir rutininize son verebilirsiniz. Çarşamba günü Venüsün Yengeç burcuna geçişiyle bazı dostlarınıza karşı daha sahiplenici tavırlar sergileyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür retrosu başlıyor. Haziranın ayının neredeyse tamamında geri harekette olacak olan Merkür'ün etkileriyle kararsızlık ve ikilemleriniz, hızlı karar alıp, bazı kararlarınızdansa hızlıca vazgeçmeniz dönemsel etkilerle görülebilir. Evlilik, söz, nişan gibi merasimlerle ilgili düzenleme ve değişiklikler daha sık yapılabilir. Davet ve organizasyonların tarihini değiştirebilirsiniz. Süreç boyunca rüyalarınız hareketlenecek. Çoğunlukla karmaşık ve anlamlandıramadığınız rüyalar görebilirsiniz. Eğitim, sınavlar, başvurular, davalar ve resmi işlerle ilgili konularda stresli ve kaygılı, panik halinde olabilirsiniz. Çarşamba günü Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Haziran ayının tamamında burada olacak Venüs, hedeflerinize ulaşabilme konusunda size destek sağlayacak. Artık geleceğinizi daha çok düşünebilir ve geleceğiniz için hareket edebilirsiniz. Hafta içinde bazı ilişkilerde veya dostluklarda kesin bir bitiş yaşanabilir. Askıda kalmış, bir süredir sorun yaşanan ilişkiler için kritik bir hafta.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür retrosu başlıyor. Haziranın ayının neredeyse tamamında geri harekette olacak olan Merkür, bu haftadan itibaren sizi hayat içerisinde daha şühpeci, sorgulayıcı bir tavıra götürebilir. Araştırma ve iyileştirme üzerine yapacağınız çalışmalar için bu dönem oldukça verimlidir. Bir konuda derinleşmek ve uzmanlaşmak için dönemden faydalanabilir ve çalışmalarınıza ağırlık verebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal çevrenizden bazı insanların sırları, gizledikleri önünüze gelebilir ve böylece insanları daha iyi tanıyabilirsiniz. Bu dönemde yalnızca vesveselere kapılmamaya, kendi kendinizi doldurmamaya dikkat etmelisiniz. Bankacılık işleri ve krediler, borçlar gündeminizde olabilir. Maddi konularda risk alırken, borç alıp verirken iki kez düşünün ve titiz davranın. Uzun süredir beklediğiniz bir alacak bu dönemde elinize geçebilir. Bu dönemde vereceğiniz borçların ödemesi ise uzun süre sonra size geri dönebilir. Hafta sonu kazalara, kayıp ve çalıntılara karşı dikkat edin.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür retrosu başlıyor. Haziran ayının neredeyse tamamında retro harekette olan Merkür, ilişkiler alanınızda dengelerin değişiminden bahsediyor olacak. Bu dönemde karşınıza eski ilişkiler, eski dostlar çıkabilir. Davalar uzayabilir, yasal süreçlerle ilgili gündemler oluşabilir. İş ve özel ilişkilerinizde uzlaşma ve anlaşma sağlamak adına esnek davranmanız, değişime açık olmanız gerekebilir. Finansal hesaplar, alacak verecek konuları ve alım-satım planları bu hafta gündeminizde olabilir. Kredi çekme, borç ödeme ve taksitli satın alımlara dair planlar yapabilirsiniz. Birikim yapmak için destekleyici bir hafta. Riskli yatırımlarda ise riskler büyüyebilir. Haftanın ikinci yarısında çalıntı, hırsızlık ve kayıplara karşı dikkat edin. Negatif karma yaratacak adımlardan uzak durmaya çalışın. Aşk ilişkilerinde bu hafta tutkular ve hırslar ön planda olabilir. Duygularınızda ve isteklerinizde daha kararlı veya ısrarcı olabilirsiniz. OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür retrosu başlıyor. Haziran ayının büyük bir kısmında retro harekette olan Merkür, bu haftadan itibaren iş hayatını ve görevleri ön planda tutacak. İlişkilerin, iş hayatının veya eğitim konularının gerektirdiği sorumluluklar gündemde olacak. Önem verdiğiniz, sorumluluğunu üstlendiğiniz konularda çaba sarf etmeli, pasif kalmamalı, zihin denizinde boğulmak yerine harekete geçmelisiniz. İş hayatında kritik görüşmeler, eğitimde kritik sınavlar ve mülakatlar gündeminizde olabilir. Günlük rutininizi değiştiren bir haftada olacaksınız. Stres ve kaygıyı beslemeniz, hafta içinde bedensel hassasiyetlere sebebiyet verebilir. Migren ve mide hassasiyetleri ortaya çıkabilir. İlişkilerde uzun vadeli değişikliklerin olacağı, değişim ve dönüşüm yaşayacağınız bir hafta olabilir. Bu hafta ilişkiler, dostluk ve ortaklıklarda yaşanan deneyimler kalıcı izlere ve kalıcı değişimlere sebep olacak. Öfke kontrolünü daha sağlıklı yönetmeye çalışın. Spor ve yürüyüşler iyi gelecektir.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür retrosu başlıyor. Merkür, Haziranın ayının büyük bir kısmında retro hareketi devam edecek. Bu süreç boyunca aşk ilişkilerinizde karmaşık veya ikilemli durumlar olabilir. Duygularınızı anlamakta zorlanabilir veya aşk ilişkilerinde daha akılcı ve mantıksal davranmak isteyebilirsiniz. Kısa süreli dargınlıklar ve alınganlıklar ortaya çıkabilir. Ebeveyn Kovalar ise bu retro döneminde çocuklarına karşı daha korumacı, hassas olabilir. Çocuklarla ilişkilerinizde kişisel alana saygılı olmalı ve çocuğunuzun fikir ve isteklerine karşı esnek olmalısınız. Evcil hayvanlarınız bugünlerde daha hareketli ve yaramaz olabilir. Bazı Kovalar için gebelik gündemleri ortaya çıkabilir. Haftanın ikinci yarısında iş hayatında mevcut rutin kırılabilir. Bir başlangıç veya imza süreci gündeme gelebilir. Kendi işinizi açma gibi planlar içinde olabilirsiniz. Bu hafta bağımlılıklar ve zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için oldukça destekleyici. Size zarar veren alışkanlıkları bırakma zamanı.