Süper Loto çekilişini takip eden çok sayıda şans oyunu sever bulunuyor. Çekilişin sonuçları araştırılmaya başlandı. Çekiliş, akşam saatlerinde başlıyor. Peki 31 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Sonuçlara, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



