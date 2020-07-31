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31 Temmuz 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 23:06 | Son Güncelleme

Süper Piyango oyununun 31 Temmuz 2020 tarihli çekilişi yapıldı.

31 Temmuz 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 100 bin liralık büyük ikramiye "430696" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti kazanan rakam ise "7" olarak belirlendi.

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