31 Temmuz 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun \u00e7ekili\u015finde, 100 bin liral\u0131k b\u00fcy\u00fck ikramiye "430696" numaral\u0131 bilete isabet etti.\n\u00c7ekili\u015fte amorti kazanan rakam ise "7" olarak belirlendi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Pandemi sonras\u0131 yeni d\u00fcnyada dijital d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm h\u0131z kazand\u0131T\u00fcrk bilim insanlar\u0131 geli\u015ftirdi! Koronavir\u00fcs tan\u0131s\u0131 i\u00e7in kullan\u0131lacak\u00dcniversite okumak i\u00e7in en iyi \u015fehirler! Ara\u015ft\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131!