KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
    4. 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 haftası burçları neler bekliyor? 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

    31 Temmuz-6 Ağustos 2023 haftası burçları neler bekliyor? 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

    01.08.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 31 Temmuz-6 Ağustos haftası neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bu hafta sosyal ve maddi konuların ön planda olduğu bir hafta olacak.

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bu hafta sosyal çevrenizi genişletecek ve yeni maddi imkanlar kazanacaksınız. Maddi konulardaki fırsatlarınızı kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğinizde sahnenin tüm ışıklarınızı üzerinizde hissedeceğiniz mükemmel bir zamana gireceksiniz.

    KOÇ

    Bu hafta ilişkiler ön planda olabilir. Partnerinizle duygusal bir bağ kurmak ve iletişimi güçlendirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Ayrıca, finansal konularda da dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

    BOĞA

    Kendinizi enerjik hissettiğiniz bir hafta olacak. Hayatınızdaki sorunları çözmek ve yeni projelere odaklanmak için enerjinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca, sağlığınızla ilgilenmekte fayda var.

    İKİZLER

    Aile ve evle ilgili konular bu hafta ön planda olacak. Evde yapmanız gereken işler ve aile üyeleriyle iletişim konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Ayrıca, kariyerinizde de önemli adımlar atma zamanı.

    YENGEÇ

    Bu hafta sosyal çevrenizle ilişkilerinizi güçlendirmek ve yeni bağlantılar kurmak için fırsatlarınız olabilir. Ayrıca, özel hayatınızda da dengeyi sağlamaya çalışmalısınız.

    ASLAN

    Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabileceğiniz bir hafta olacak. İş yerinde liderlik yeteneklerinizi gösterme fırsatı bulabilirsiniz. Finansal konularda ise dikkatli olmanız gerekiyor.

    BAŞAK

    Eğitim ve seyahat planlarınız için harika bir hafta olabilir. Kendinizi geliştirmek ve yeni deneyimlere açılmak için bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, ilişkilerinizde de sorunları çözme zamanı.

    TERAZİ

    Finansal konuları ele almanız gereken bir hafta olacak. Harcamalarınızı kontrol altına almak ve borçlarınızı düzenlemek için çaba sarf etmelisiniz. Ayrıca, sağlığınıza dikkat etmekte fayda var.

    AKREP

    Bu hafta ilişkilerinizde sorunları çözmek ve anlaşmazlıkları gidermek için fırsatlarınız olabilir. Partnerinizle duygusal bir bağ kurmak için iletişimi güçlendirmeniz önemli. Ayrıca, iş hayatınızda da kendinizi kanıtlama zamanı.

    YAY

    Sağlığınıza odaklanmanız gereken bir hafta olacak. Kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak iyi hissetmek için sağlıklı alışkanlıklar edinmelisiniz. Ayrıca, aile ve evle ilgili sorunları çözmek için çaba sarf etmelisiniz.

    OĞLAK

    Kariyerinizle ilgili önemli adımlar atabileceğiniz bir hafta olacak. Yeni iş fırsatları ve projeleri değerlendirmek için fırsatlarınız olabilir. Ayrıca, sosyal yaşamınızda da keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

    KOVA

    Bu hafta ilişkilerinizde dengeyi sağlama zamanı. Partnerinizle anlaşmazlıkları çözmek ve duygusal bağınızı güçlendirmek için çaba sarf etmeniz önemli. Ayrıca, finansal konularda da dikkatli olmalısınız.

    BALIK

    Finansal konularla ilgili önemli adımlar atmanız gereken bir hafta olacak. Harcamalarınızı düzenlemek ve geleceğe yönelik tasarruf yapmak için fırsatları değerlendirmelisiniz. Ayrıca, kariyerinizde de önemli gelişmeler yaşanabilir.


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu ay burçları neler bekliyor? Aylık burç yorumları...Bu ay burçları neler bekliyor? Aylık burç yorumları...
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulun! Epilasyon etkisi yaratıyorYüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulun! Epilasyon etkisi yaratıyor
    Anahtar Kelimeler:
    Haftalık burç yorumları burçlar zihin

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

    Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

    Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

    Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

    “İnsanlar bu türü anlayamıyor"

    “İnsanlar bu türü anlayamıyor"

    Her detay korkunç! Eski sevgilisi dehşet saçtı

    Her detay korkunç! Eski sevgilisi dehşet saçtı

    İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

    İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.