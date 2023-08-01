31 Temmuz-6 Ağustos 2023 haftası burçları neler bekliyor? 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bu hafta sosyal çevrenizi genişletecek ve yeni maddi imkanlar kazanacaksınız. Maddi konulardaki fırsatlarınızı kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğinizde sahnenin tüm ışıklarınızı üzerinizde hissedeceğiniz mükemmel bir zamana gireceksiniz.

KOÇ

Bu hafta ilişkiler ön planda olabilir. Partnerinizle duygusal bir bağ kurmak ve iletişimi güçlendirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Ayrıca, finansal konularda da dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

BOĞA

Kendinizi enerjik hissettiğiniz bir hafta olacak. Hayatınızdaki sorunları çözmek ve yeni projelere odaklanmak için enerjinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca, sağlığınızla ilgilenmekte fayda var.

İKİZLER

Aile ve evle ilgili konular bu hafta ön planda olacak. Evde yapmanız gereken işler ve aile üyeleriyle iletişim konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Ayrıca, kariyerinizde de önemli adımlar atma zamanı.

YENGEÇ

Bu hafta sosyal çevrenizle ilişkilerinizi güçlendirmek ve yeni bağlantılar kurmak için fırsatlarınız olabilir. Ayrıca, özel hayatınızda da dengeyi sağlamaya çalışmalısınız.

ASLAN

Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabileceğiniz bir hafta olacak. İş yerinde liderlik yeteneklerinizi gösterme fırsatı bulabilirsiniz. Finansal konularda ise dikkatli olmanız gerekiyor.

BAŞAK

Eğitim ve seyahat planlarınız için harika bir hafta olabilir. Kendinizi geliştirmek ve yeni deneyimlere açılmak için bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, ilişkilerinizde de sorunları çözme zamanı.

TERAZİ

Finansal konuları ele almanız gereken bir hafta olacak. Harcamalarınızı kontrol altına almak ve borçlarınızı düzenlemek için çaba sarf etmelisiniz. Ayrıca, sağlığınıza dikkat etmekte fayda var.

AKREP

Bu hafta ilişkilerinizde sorunları çözmek ve anlaşmazlıkları gidermek için fırsatlarınız olabilir. Partnerinizle duygusal bir bağ kurmak için iletişimi güçlendirmeniz önemli. Ayrıca, iş hayatınızda da kendinizi kanıtlama zamanı.

YAY

Sağlığınıza odaklanmanız gereken bir hafta olacak. Kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak iyi hissetmek için sağlıklı alışkanlıklar edinmelisiniz. Ayrıca, aile ve evle ilgili sorunları çözmek için çaba sarf etmelisiniz.

OĞLAK

Kariyerinizle ilgili önemli adımlar atabileceğiniz bir hafta olacak. Yeni iş fırsatları ve projeleri değerlendirmek için fırsatlarınız olabilir. Ayrıca, sosyal yaşamınızda da keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

KOVA

Bu hafta ilişkilerinizde dengeyi sağlama zamanı. Partnerinizle anlaşmazlıkları çözmek ve duygusal bağınızı güçlendirmek için çaba sarf etmeniz önemli. Ayrıca, finansal konularda da dikkatli olmalısınız.

BALIK

Finansal konularla ilgili önemli adımlar atmanız gereken bir hafta olacak. Harcamalarınızı düzenlemek ve geleceğe yönelik tasarruf yapmak için fırsatları değerlendirmelisiniz. Ayrıca, kariyerinizde de önemli gelişmeler yaşanabilir.



