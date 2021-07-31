31 Temmuz günlük burç yorumları: İştah artışına dikkat! 31 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

31 Temmuz Cumartesi günü, Ay Boğa burcunda ilerliyor, bugün huzur ve güven arayışında olabilir ancak bu süreçte aradığımız huzuru bulmakta epey zorlanabiliriz. Ayrıca iştahımız da fazla oranda artabilir. Koç burcu bugün yatırım ve harcamalarıyla ilgilenirken, İkizler burcu bugün uyku düzensizlikleri yaşayabilir. Yengeç burcu ise bugün daha sosyal bir gün geçirebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Finansal konularınızda hız ve hareket artacak. Yatırım, birikim ve harcamalarla ilgilenebilirsiniz. Borç alma-verme konularında daha çekimser olmakta, akılcı ve gerçekçi planlamalar yapmakta fayda var.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Estetik, güzellik konuları öne çıkabilir, dış görüntünüzle ilgilenebilirsiniz. Saçınızda değişiklik ve bakımlar yaptırmak için uygun bir gün. Akşam saatlerinde gerilime ve inatlaşmaya girmeyin. Sakin ve soğukkanlı olun.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilir, düşüncelerinizin rüyalarınıza yansıdığını daha fazla görebilirsiniz. Gün içinde finansal konularda risk alırken dikkat edin, paranızı ve değerli eşyalarınızı iyi koruyun ve muhafaza edin.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Daha sosyal bir gün geçirebilir, sevdiklerinize bağlanabilirsiniz. Güvendiğiniz insanlarla bir arada olmak sizi daha huzurlu hissettirebilir, belli belirsiz ilişkilerde ise güven arayabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. İlişkilerinizin yönü ve rotası belli olabilir. Davalarınız bir karara veya sonuca bağlanabilir. Uzlaşmacı ve yapıcı olmak size her alanda kazandırabilir. Ortaklı işlerde daha titiz ve detaylı çalışmalar yapın, seçici olun.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. İlahi desteği, ilahi adaleti daha fazla düşünebilir, arayabilir ve inançlarınıza sarılabilirsiniz. Spiritüel çalışmalarla ilgilenebilirsiniz. Sezgileriniz size olayların iç yüzünü söyleyebilir. Gizli konular açığa çıkıyor.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. İlişki ve arkadaşlıkların öne çıkacağı bugün ve yarın, sosyalleşecek ve keyifli ortamlara katılacaksınız. Kutlamalar, davetler, partiler ve sürpriz organizasyonlar gündeme gelebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde iş veya özel hayatınızda dönüm noktası olabilecek bir durum karşınıza gelebilir. Tamam veya devam durumu içine girebilirsiniz. Hırs, tutku, kazanma dürtüsü artıyor. Akıl ve duygular ayrılabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde dayanıklılık ve sabırla sınanma durumları olabilir. Pes etmeden ilerlediğiniz noktalarda kazanç ve başarıyı elde edebilirsiniz. Bildiğinizi okuyan, fanatik ve inatçı tavrınız bugün daha güçlü çalışabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde yönetme, kontrol etme ihtiyacınız artabileceği gibi yönetemediğiniz durumlar sebebiyle huzursuz hissedebilirsiniz. Karşınızdaki insanların size sunduğu sevgiyi, değeri fark etmeye; kabul etmeye odaklanın.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Mars Başak burcuna geçiyor. Gün içinde bir korkunuzun, bir fobinizin, size zor ve stresli gelen bir durumun üzerine gidebilirsiniz. Kendi sınırlarınızı aşabilirsiniz. Finansal konularda yepyeni bir süreç başlıyor. Alım-satım konuları hareketleniyor.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Olaylara, durumlara somut tarafından bakabilir, gerçekçi ve mantıksal adımlar atabilirsiniz. Düşüncelerinizin, sözlerinizin enerjisinin güçlendiği bir gün. İlahi adalete teşekkür edebileceğiniz bir durum olabilir.



