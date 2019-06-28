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33. Uluslararası İzmir Festivali'nde Türk müziği gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

33. Uluslararası İzmir Festivali'nde Türk müziği gecesi

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Klasik Türk Müziği Korosu, 33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) konser verdi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansının katkıları, Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü iş birliği ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali, Türk müziği ile devam etti.

Şef Halil İbrahim Yüksel yönetiminde İzmirli ve İzmir'de yaşamış bestecilerin eserlerinden örnekler sunan Klasik Türk Müziği Korosu, icrası ile beğeni topladı.

Doç. Dr. Soner Akşehirli'nin sunumu ile başlayan konserde dinleyicilerden büyük alkış alan koro, Reşat Aysu'nun "Son Tango" şarkısı ile teşekkür etti.

33. Uluslararası İzmir Festivali 1 Temmuz Pazartesi günü AASSM’de yapılacak Şangay Filarmoni & Fazıl Say konseri ile sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Klasik Türk Müziği" AASSM İzmir Festivali

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