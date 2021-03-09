HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 33 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

33 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

09.03.2021 21:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
33 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Bülent Hacıoğlu evinde ölü bulundu.Olay, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Bülent Hacıoğlu evinde ölü bulundu.

Olay, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süre haber alınamayan Bülent Hacıoğlu (33), evde yakınları tarafından yerde yatarken bulundu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Hacıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Eve gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Hacıoğlu’nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.
Bülent Hacıoğlu’nun cenazesi yarın Serdivan Beşköprü Balkan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 9 Mart koronavirüs tablosuSağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 9 Mart koronavirüs tablosu
Kehf suresinin meali ve faziletleriKehf suresinin meali ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Cihangir İslam CHP'ye katıldı!

Cihangir İslam CHP'ye katıldı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Öz kızına uyku ilacı verip hamile bıraktı! Sapık babaya 22,5 yıl hapis

Öz kızına uyku ilacı verip hamile bıraktı! Her detayı iğrenç

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 9 Mart Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 9 Mart koronavirüs tablosu

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler

Mersin'de plastik boru yüklü TIR alev alev yandı

Mersin'de plastik boru yüklü TIR alev alev yandı

Son dakika! Ataşehir'de otel yangını

İstanbul'da otel yangını! Ekipler sevk edildi

Sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İşte sahur ve imsak saatleri

Sabah ezanı saatler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.