3310'a kardeş geliyor: Nokia 6300 ve Nokia 8000 yolda olabilir!

Nokia, 3310 sonrası marka tarihinde önemli bir yere sahip olan modellerini yenilemeye başladı. Bu anlamda HMD Global çatısı altında faaliyetleri sürdüren şirket, 3310'un ardından Nokia 8100'ü, daha sonra ise Nokia 5310 Xpress Music'i görücüye çıkardı. Şimdi ise ülkemizde de birçok kişinin kullandığı bir Nokia telefon olan Nokia 6300 iddialara göre ''yeniden doğuş'' yolunda.

NOKİA 3310 SONRASI NOKİA 6300 DA YENİDEN DOĞABİLİR

Nokia 6300 için iddialar Winfuture tarafından ortaya atıldı. Yayınlanan habere göre HMD Global'in Telia ile birlikte yaptığı anlaşmada yeni Nokia 6300'dan bahsedildi. Bu da Nokia 6300'ın yenilendiğine dair iddiaların yükselmesine yol açtı. Ayrıca FCC'de Nokia Leo adında yeni bir Nokia cep telefonunun da ortaya çıkması, Nokia 6300'ın geleceğine dair beklentileri artırdı.

NOKİA LEO ÖZELLİKLERİ İLE NELER VADEDİYOR?

Nokia Leo adıyla listelenen bu telefon, yayınlanan bilgilere bakılırsa tek bir arka kameraya ve 1.500 mAh değerinde bir bataryaya sahip. Bu batarya ile telefonun haftalık bir pil ömrü sunması olası görünüyor. Zira bu LTE destekli bir cep telefonu, akıllı telefon değil. Ayrıca iddia kaynağı, kızaklı telefon Nokia 8000'ın da yenileneceğini söylüyor. Eğer iddialar doğruysa yeni Nokia 3310'a iki yeni kardeş daha geliyor gibi görünüyor.