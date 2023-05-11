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34 yıllık kocasını boşadıktan sonra bambaşka birine dönüştü! Görenler yeni halini tanıyamıyor

11.05.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan stresler, gerginlikler genç yaşta yaşlanmaya sebep olabiliyor. Kadınlar evliliklerinde fazla sorumluluklar nedeniyle oldukça yıpranabiliyor. 34 yıllık kocasından boşandıktan sonra görenleri hayrete düşüren bir değişim yaşayan Zohrah, hayatının ikinci baharını yaşıyor.

34 yıllık kocasını boşadıktan sonra bambaşka birine dönüştü! Görenler yeni halini tanıyamıyor

İngiltere'de yaşayan dört çocuk annesi Zohrah, 34 yıllık zorlu evliliğini bitirme kararı aldı. Evliliği boyunca yaşadığı olumsuzlukların cildine ve görünüşüne yansımasını değiştirmek isteyen Zohrah, katıldığı programda değişim sürecine girdi. Kocasının evlilikleri boyunca onunla ilgilenmediğini paylaşan Zohrah, "Tanrı'nın gönderdiği tüm saatlerde çalışıyordum ve kendime bakmadım," dedi.

"ÜZGÜN VE ÇARESİZ HİSSETTİM"

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Zohrah, yaşadığı zorlu evlilik hayatını bitirme kararından sonra öz güvenini yitirdiğini ve dışarı çıkmak istemediğini paylaştı.

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"Karantina sırasında ailemden kimseyi görmedim, gerçekten üzgün ve çaresiz hissettim. Dünyayla bağlantımı kaybetmiş gibiydim" dedi.

HAYATINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ADIM ATTI

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"Hayatımın en zor ve en korkunç günleriydi, boşanıp tek başıma yaşamak, ardından üç ay boyunca tecrit etmek zorunda kalmak." Ancak 'Hayatın kısa' olduğunun farkına varan Zohrah, bir kozmetik diş hekimi, cilt uzmanı, kuaför ve stilistle tanıştığı şova giderek 'bundan en iyi şekilde yararlanmaya' karar verdi.

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Kozmetik diş hekimi, boşlukların oluşmaya başladığını fark ettikten sonra Zohrah'ın tekrardan gülümsemesine yardım ederken, kuaför daha hacimli bir saç görünümü kazandırarak ile saçlarına bakım yaptı.

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Zohrah yapılan makyajın ardından "20'li yaşlarında olduğundan daha genç" göründüğünü iddia etti.

KARDEŞİ BİLE TANIYAMADI

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Zohrah, yaşadığı değişimi görünce "Aman tanrım! O ben miyim?" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ancak Zohrah'ı tanıyamayan sadece kendisi değildi. Küçük erkek kardeşi de bu değişim görünce gözlerine inanamadı. Kardeşi, Zohrah'ı dönüşümünden sonra tanımadığını söyledi.

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