HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 345 konteynerin kapaklarını, 78’nin de tamamını çaldılar

345 konteynerin kapaklarını, 78’nin de tamamını çaldılar

06.01.2021 16:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de belediyenin şehir merkezinde bulunan çöp konteynerlerinin büyük bir bölümünün çalındığı tespit edildi.

Edirne’de belediyenin şehir merkezinde bulunan çöp konteynerlerinin büyük bir bölümünün çalındığı tespit edildi. Belediye, 345 konteynerin kapaklarının, 78’nin de tamamının çalınması ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bir süredir vatandaşlardan mahallelerine çöp konteyneri konulması yönünde talep gelmeye başlanması üzerine belirtilen yerlerde konteyner bulunduğu ancak yerlerinde olmadığının tespit edildiği bildirildi. Bunun üzerine yapılan araştırmada, galvaniz malzemeden üretilen 345 konteynerin kapaklarının, 78 konteynerin de tamamının yerlerinde olmadığı belirlendi. Ekipler buralara yeni konteynerler koydu. Ancak bir süre sonra konteynerlerde tekrar eksilmeler başlayınca bunların bazı kişi ya da kişilerce çalındığı tespit edildi. Belediye, bunun üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na devlet malını çalma ve zarar verme konusunda suç duyurusunda bulunarak yasal işlem başlattı. Edirne Emniyet Müdürlüğü belediyeden bilgi alarak, söz konusu bölgelerdeki şehir polis kameralarını incelemeye başladı. Bu arada ilk etapta yapılan araştırmalarda bazı yerlerde çöp konteynerlerinin kapaklarının bulunduğu belirlendi ve bunlar Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Boğaziçi Rektörü Bulu canlı yayında protesto edildiBoğaziçi Rektörü Bulu canlı yayında protesto edildi
Kitabınızı yayımlatmanın yollarıKitabınızı yayımlatmanın yolları

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

İlişki bahanesiyle villaya götürdükleri yaşlı adamı, rehin alıp fidye istediler

Rehin aldılar, fidye istediler, evindeki kasayı soydular

Ankara'da yoğun sis! Yüksek binalar adeta kayboldu

Ankara'da yoğun sis! Yüksek binalar adeta kayboldu

Uzman erbaş başvuru sonuçları 2021... Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Uzman erbaş atamaları ne zaman?

Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Diyarbakır'da doğal gaz faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Doğal gaz faciası! Avukat, eşi ve stajyeri hayatını kaybetti

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

Firari eski emniyet müdürleri Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı

Firari eski emniyet müdürleri Ankara'da yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.