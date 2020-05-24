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  4. 35 gündür koronavirüs vakası görülmeyen Bingöl'den kötü haber!

35 gündür koronavirüs vakası görülmeyen Bingöl'den kötü haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 20:57 | Son Güncelleme

Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, 35 gün aranın ardından yeni koronavirüs vakasının görüldüğünü bildirdi.

35 gündür koronavirüs vakası görülmeyen Bingöl'den kötü haber!

Gündoğdu yaptığı açıklamada, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması sayesinde salgınla mücadelede başarı elde edildiğini belirtti.

Yaklaşık 35 gün koronavirüs tespit edilmeyen Bingöl'e il dışından gelen bazı kişilerin ziyaret ettikleri ailelere virüs bulaştırdığını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

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"YENİ VAKALAR GÖRÜLDÜ"

"Şehir dışından gelen birkaç kişinin testinin pozitif çıkmasıyla yeni vakalar görüldü. Testleri pozitif çıkanlar ile temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekiplerince kontrol altına alındı. Filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur."

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