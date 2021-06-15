35 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Koronavirüs aşı sırası kimde, memurlar ne zaman aşı olacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama süreci hızla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, korona aşı çalışmalarını sürdürürken belirlenen takvime göre meslekler ve yaş grupları aşılanıyor. Son olarak yeni aşı dozlarının ülkeye ulaşmasıyla aşılama 40 yaşına kadar inmişti. Dün Bakan Koca rekor düzeyde aşılama dozuna ulaşıldığını ifade etti. Peki 35 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

35 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Aşılama süreci devam ederken 35 yaş üstü vatandaşlar aşı sırasının gelip gelmediğini araştırıyor. Sağlık Bakanlığı günlük uygulanan doz miktarını günü gününe açıklamayı sürdüyor. Son olarak 40 yaş ve üzeri aşılamaya başlanmıştı. Ayrıca yeme-içme sektöründe çalışanlar, kargo firmalarında görev yapanlar, berber-kuaförler ve avukatlara da aşı randevusu alabilecekleri söylenmişti.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, ''Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz.'' şeklinde konuşmuştu. 30 ve 35 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına ilişkin tarih henüz belli değil ancak Bakan Koca ay sonunda 20'li yaşlara başlanabileceğini de ifade etmişti. Bu nedenle yakın süreçte sıranın 35'li yaşlara da gelmesi bekleniyor.

MEMURLAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 40 yaş üstü açıklamasını yaptıktan sonra memurlarla ilgili önemli bir duyuruda bulundu: ''İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!'' şeklinde konuştu.



