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  4. 35 yaşındaki kadının feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

35 yaşındaki kadının feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

06.10.2023 22:43 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobilin önce bir tıra ardından başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Makbule Elkatmış (35) hayatını kaybetti. Elkatmış'ın yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

35 yaşındaki kadının feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza Kayseri-Nevşehir karayolu Bozca köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Nevşehir istikametine seyir halinde olan Makbule Elkatmış’ın (35) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aynı yönde seyreden tıra çarparak takla attı. Ardından otomobil, başka bir otomobile çarparak durabildi.

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MAKBULE HAYATINI KAYBETTİ... YAKINLARI KAZA YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtan savrulan sürücü Makbule Elkatmış’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazada hayatını kaybeden sürücü Elkatmış'ın yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

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Kaza nedeniyle Kayseri-Nevşehir karayolu Nevşehir istikametine tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir

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