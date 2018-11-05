350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

Yaklaşık 15 kişilik avcı ekibi, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan kırsal alanda ava çıktı. Yanlarında bulunan yaklaşık 20 köpekle birlikte ormanda dolaşan avcılar, yerde dev domuz ayağı izleri olduğunu görünce köpekleri saldılar. Köpekler yaklaşık 2 saat sonra domuzu bularak sahiplerine uyarı verince avcılar köpeklerin olduğu bölgeye yöneldi.
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