3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge düzenlemesi, kamudan emekli olan vatandaşları kapsıyor. Yani 3600 ek gösterge, polis, hemşire, din görevlilerinin de içinde olduğu birçok meslek grubunu kapsıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin ne zaman çıkacağı yakın merceğe alındı. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesine dair merak edilenler!

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Düzenleme polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubundaki kişileri ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur- Sen'in bir araya gelip toplanması bekleniyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Teknik hizmetlerden tutun genel idari hizmetlere, sağlık hizmetlerinden tutun da diğer alanlara varana kadar konuyla bütün kamu görevlilerinin bu anlamda içerisinde bulunabileceği bir süreç yönetimi arzuluyoruz." şeklinde konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sözlerine şöyle devam etti; "Çünkü bu emekli ikramiyelerinde önemli bir iyileştirme oluşturulacak. Yani 30 bin liraya yakın. Değişen oranlarda da emekli maaşlarında artış sağlayacak."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlenmesi, milyonlarca memur ve memur emeklilerini içine alıyor. 3600 ek göstergenin bu kadar önem arz etmesinin nedeni memur maaşları, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerinde değişikliklerin meydana gelecek olmasıdır.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1992 yılında Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Eğitim-Bir-Sen’in Kızılcahamam’da 30. yıl olması nedeniyle düzenlenen “30. Yıl Vefa Buluşması” programına katıldı.

Bakan Bilgin, “Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz. 3600’ü de en adil bir şekilde çalışanlarını hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz” diye konuştu.

