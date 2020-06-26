365 Days: Türkiye'de Netfix'te en çok izlenen ikinci film olan ve 'Aslında porno' denilen yapım

Netflix'te bazı eleştirmenler tarafından "tecavüz fantezisi" diye nitelenen Polonya yapımı "365 Days" adlı erotik film, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede en çok izlenen yapım arasına girdi.

FlixPatrol sitesine göre Netflix'te 7 Haziran'dan gösterime giren film, 25 Haziran itibarıyla Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Mısır, Finlandiya, Almanya, İsrail, İtalya, Norveç, Romanya, Rusya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birinci sırada.

Kimi eleştirmenlerin "aslında porno" dediği film Türkiye ve ABD'de en çok izlenen ikinci yapım.

365 Days, Netflix'in sitesinde "Bir kadın, bir mafya patronunun eline düşer. Adam, tutsak aldığı kadına, kendisine aşık olması için bir yıl süre tanır" diye tanıtılıyor.

Amerikan Buzzfeed sitesinde Scaachi Koul imzasıyla yer alan bir eleştiride özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Netflix'te şimdi en popüler olan film aslında bir porno. İtalya'da çekilen, nedensiz bir şekilde sık sık İngilizce konuşulan ve Polonya'da Şubat'ta gösterime giren Fifty Shades of Grey (Grinin 50 Tonu) taklidi bu film, nasıl oldu da herkesin dizi ve film platformlarının tuhaf, karanlık ve rutubetli köşelerinde ne yetişirse izlemek için bol bol vakti olduğu pandeminin ortasında bu kadar popüler oldu?"