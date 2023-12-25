37 ilde binlerce düzensiz göçmen yakalandı! Kaçak göçe yeni darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kalkan-4 operasyonlarının ayrıntılarını sosyal medyadan duyurdu. Yerlikaya ayrıca insan kaçakçılarına asla fırsat verilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; 37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-4” operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı.

Yerlikaya paylaşımında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" mesajını verdi.





