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  4. 37 ilde binlerce düzensiz göçmen yakalandı! Kaçak göçe yeni darbe

37 ilde binlerce düzensiz göçmen yakalandı! Kaçak göçe yeni darbe

25.12.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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Kaçak ve düzensiz göçe yönelik 37 ilde Kalkan-4 operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında binlerce göçmen yakalandı.

37 ilde binlerce düzensiz göçmen yakalandı! Kaçak göçe yeni darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kalkan-4 operasyonlarının ayrıntılarını sosyal medyadan duyurdu. Yerlikaya ayrıca insan kaçakçılarına asla fırsat verilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; 37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-4” operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı.

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Yerlikaya paylaşımında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen kaçakçılığı
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