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  4. 38 ayrı suçtan aranıyordu, saklandığı bazada kıskıvrak yakalandı

38 ayrı suçtan aranıyordu, saklandığı bazada kıskıvrak yakalandı

28.06.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan aranan şahıs, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Söz konusu şüphelinin evin içindeki bir bazada saklandığı belirtildi.

38 ayrı suçtan aranıyordu, saklandığı bazada kıskıvrak yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri Demir'in yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu JASAT, Demir’in Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşadığını belirledi. Ekipler, şahsın kaldığı eve baskın yaptı.

BAZANIN ALTINDA YAKALANDI

Ev içinde yapılan arama sonucu Demir, bir bazanın altında yakalandı. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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EKİPLERİN DİKKATİ, ÇALINAN MOTORU DA YAKALATTI

Ekipler, evin önünde bulunan bir motordan şüphelenerek motoru plakasından sorgulattı. Yapılan sorgulamada motorun Mehmet Yeter’e ait olduğu ve 2018 yılında çalındığı belirlendi. Ekipler motoru da alarak sahibine teslim etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır
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