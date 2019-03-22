Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5777 iken bugün bu rakamı 10 kat artırarak, 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ediyoruz. Hali hazırda uyguladığımız istihdam politikaları ile bugüne kadar 384 bin 247 engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık." dedi.

Bakan Selçuk, Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda şehit yakınları, gaziler ve engellilere hitaben yaptığı konuşmada, şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını hem şehit ailesinin hem de anne-baba veya kardeşlerinden birinin yararlanması için ikiye çıkardıklarını belirtti.

İstihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladıklarını anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdık. Daha önceden yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. Artık, hak sahiplerini bekletmeden atamalarını gerçekleştiriyoruz. 2002 yılına kadar sadece 6315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmışken, 2002’den bugüne yaklaşık 35 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık. Samsun’da bugün yaklaşık 450 şehit yakını, gazi ve gazi yakını, vazife malulü ve vazife malulü yakınını kamu kurumlarımızda istihdam ediyoruz. Eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi daha birçok konuda ekonomik ve sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağladık. Samsun'daki 3 bini aşkın kişi ücretsiz seyahat kartını ulaşımında rahatlıkla kullanıyor. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza daha iyi hizmet sunmak, refah seviyelerini yükseltmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz."