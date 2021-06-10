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  4. 4 aydır kayıptı! Alacak kavgasında öldürüldüğü ortaya çıktı

4 aydır kayıptı! Alacak kavgasında öldürüldüğü ortaya çıktı

10.06.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 14 Şubat'ta kayıp başvurusu yapılan Cevat Demir'in (35), polisin yaptığı araştırmada alacak tartışması sırasında öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesedi Mersin'de toprağa gömdüklerini itiraf eden 7 kişi adliyeye sevk edildi.

4 aydır kayıptı! Alacak kavgasında öldürüldüğü ortaya çıktı

Diyarbakır'da yaklaşık 4 ay önce ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan 3 çocuk babası Cevat Demir'in bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Bu süreçte Demir'in ailesi de bir televizyon programına çıkarak çocuklarının şüpheli şekilde kaybolduğunu belirtip konunun aydınlatılmasını istedi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre önce Mersin'e geldiği belirlenen Demir'in cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, programa katılanlar ile son dönemde bağlantılı olduğu 14 kişinin kimliğini belirledi. Mersin ve Diyarbakır'da operasyon yapan ekipler, M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., .T.D., S.Y., P.S., C.E., C.G., C.A., Ş.K., M.A. ve H.B.'yi gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Emniyette sorgulanan şüphelilerden M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., T.D. ve Ş.K., cinayeti itiraf etti. Şüpheliler, tabancayla vurarak öldürdükleri Demir'in cesedini gömdükleri yeri de bildirdi. İfadeler üzerine Toroslar ilçesindeki Çopurlu Çivi Çukur mevkisinde arama yapan ekipler, Demir'in toprağa gömülü cesedini buldu.

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7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden S.Y., P.S., C.E., C.G., C.A., M.A., H.B. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., T.D. ve Ş.K. ise adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır

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