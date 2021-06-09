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Kayseri'de vahşet! Kayıp olarak aranan çifti öldürüp tandıra gömmüşler

09.06.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çifti tandıra gömülmüş halde ölü bulundu. Çifte cinayetle ilgili olarak Mehmet Turhan’ın kardeşi, yengesi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kayseri'de vahşet! Kayıp olarak aranan çifti öldürüp tandıra gömmüşler

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesinde bulunan evlerinde arama yaptı. Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı. Yapılan çalışma sonucunda Firdevs-Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Ayrıca, çifte cinayetle ilgili olarak Mehmet Turhan’ın kardeşi, yengesi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri

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