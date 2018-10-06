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4 bin kişiye hizmetlerini anlatan Sarıgül müjde verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.10.2018 19:49 | Son Güncelleme

Önümüzdeki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı'na yeniden adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, ilçedeki yurttaşlarla biraraya gelerek daha önce yaptığı hizmetleri anlattı. Yeni projeleri hakkında bilgi veren Sarıgül, "4 Yıldır Şişli'nin ışığı söndü, yurttaşlarımız mutsuz. Yepyeni projelerle geliyoruz; Şişli'nin yüzünü yeniden güldüreceğiz"dedi.

4 bin kişiye hizmetlerini anlatan Sarıgül müjde verdi

Şişli eski Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül, Şişli Kent Konseyi'nin davetlisi olarak Istanbul Cevahir Otel'de düzenlenen toplantıya katıldı. Salonu dolduran yaklaşık 4 bin kişiye hitap eden Sarıgül, yerel seçimlerde rekor bir oyla yeniden Belediye başkanı olacağını söyledi.

Vatandaşların 4 yıldır mutsuz olduğunu ve daha önceki hizmetleri özlediklerini belirten Sarıgül, "Merak etmeyin, özlem bitiyor, Şişli yeniden şahlanacak ve örnek ilçe olacak" dedi. Konuşması sırasında daha önceki hizmetleri anlatan bir sunum yapan Sarıgül, şunları söyledi:

"Birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk, ışığı sönen Şişli'yi yeniden aydınlatma yolculuğudur. Bu yolculuk kadınlarımızın, gençlerimizin, esnafımızın umutlarını yeniden yeşertme yolculuğudur. Geçmişte birlikte marka yaptığımız Şişli'yi yeniden yerel yönetimlerde lider yapma yolculuğudur. Büyük bir ekiple gece gündüz çalışıyoruz Şişli'ye yepyeni ve ses getiren projelerle dönüyoruz. Şişli yine kapıları 24 saat vatandaşa açık, şeffaf, güleryüzle, sorun değil çözüm üreten belediye olacak. Gençlerimizin dijital dünyaya daha aktif katılımı ve bilimsel eğitimden yararlanmaları için projeler hazırlıyoruz. Kadınlarımızın üretime ve ekonomiye katılmasını teşvik edecek projelerimiz var. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan esnafımızın yüzünü güldürecek projelerle geliyoruz. İstanbul'a örnek olacak kentsel gelişim projeleri hazırlıyoruz. Bu projelerle yeşil alanların sayısı 4 katına çıkacak. Şişli'yi yeniden kültür ve sanatın başkenti yapacağız. Geçmişte olduğu gibi yarın da İstanbul'a gelen turist alışveriş için sanat için Şişli ve Nişantaşı'na gelecek. İlçemiz yeniden yerel yönetimlerde marka olacak. Bunu başarmak için bütün engelleri aşacağız, Şişli'nin ışığını yeniden yakacağız, çalışa çalışa kazanacağız"

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül Şişli

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