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4 CHP'li belediye başkanına koronavirüs şoku! 'Komünist Başkan'la temasları vardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2020 10:26 | Son Güncelleme

Tunceli’de CHP’li 4 belediye başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkan 'komünist başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile temasları olduğu için aileleriyle birlikte evlerinde karantinaya alındı.

4 CHP'li belediye başkanına koronavirüs şoku! 'Komünist Başkan'la temasları vardı

Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavisine başlanan 'komünist başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Munzur Özgür Aksın Meclisi Toplantısı’na katılan 3, bir etkinlikte bir araya gelen 1 CHP’li ilçe belediye başkanı evlerinde karantina uygulamasına alındı.

Bu kapsamda, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan’ın bir hafta, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun’un ise 14 gün evinde karantinada olacağı öğrenildi. Başkanlar ve ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi göstermedikleri belirtildi.

(DHA)

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