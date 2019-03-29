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4 çocuklu ailenin tek gözlü odada yaşam mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

MARDİN'de 10 ay önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle yürüme ve konuşma güçlüğü çeken işçi Şeyhmus Ökmen (49), eşi ve 4 çocuğuyla tek gözlü evde yaşam mücadelesi veriyor.

4 çocuklu ailenin tek gözlü odada yaşam mücadelesi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de 10 ay önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle yürüme ve konuşma güçlüğü çeken işçi Şeyhmus Ökmen (49), eşi ve 4 çocuğuyla tek gözlü evde yaşam mücadelesi veriyor. Engelli olmadığına dair sağlık raporu verildiği için engelli maaşı ve malulen emeklilik başvurusuna olumsuz yanıt alan Şeyhmus Ökmen ve eşi Hanife Ökmen, zor durumda olduklarını, çocuklarına bakmakta güçlük çektiklerini söyledi.
Taşeron firmada çalışan Şeyhmus Ökmen, 10 ay önce kalp krizi geçirdi. İki hastanede 4 ay tedavi gören Ökmen, tüm çabalara karşın yürüme ve konuşma güçlüğü çekmeye başladı. Bu süreçte Şeyhmus Ökmen çalıştığı şirketteki işinden çıkarıldı. Vücut fonksiyonlarını kaybetmediği için engelli olmadığına dair sağlık raporu verilen Ökmen'in malulen emeklilik başvurusu da olumsuz sonuçlandı.
Saraçoğlu Mahallesi'ndeki tek gözlü odada 2'si kız, 4 çocuğu ve eşiyle yaşam mücadelesi veren Şeyhmus Ökmen, zor durumda olduklarını söyledi. Ökmen, her hangi bir yardım almadığını belirterek "Allah rızası için, ben değil, en azından çocuklarım için bana bir yardım eli uzatın" dedi.
Eşine engelli maaşı bağlanması ya da malulen emekli sayılması için çalmadık kapı bırakmadıklarını anlatan Şeyhmus Ökmen'in eşi Hanife Ökmen ise şöyle konuştu:
"Eşim iş başında kalp krizi geçirdi. 2 ay Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 2 ay da Mardin'deki hastanelerde tedavi oldu. Elimizde raporlar var iş başında kalp krizi geçirdiğine dair. Malulen emekli olması için başvurduk ancak dilekçemizi reddettiler. Bütün arkadaşları kadroya geçti. Çalışsaydı o da kadrolu olacaktı. Eşim bugün bez bağlar duruma gelmiş, hiçbir ihtiyacını gideremiyor. Ama engelli raporu çıkarmak için gittiğimiz heyet ona sağlam raporu verdiği için ne engelli maaşı ne de hasta bakıcı maaşını aldık. Yetkililerden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan sesimizi duymasını istiyorum. Maddi durumdan dolayı kız çocuklarımı okula gönderemedim. Tek başıma çocuklarıma bakıyorum. Tek derdim çocuklarımı okutmak. Okuyup hayatlarını kurtarmalarını istiyorum. Ancak maddi durumum yetersiz. Çocuklarıma hiçbir şey alamıyorum" diye konuştu.
Aynı mahallede oturan Mehmet Emin Altayhan da ailenin hiçbir geliri olmadığını ve zor durumda olduklarını kaydetti.

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4 çocuklu ailenin tek gözlü odada yaşam mücadelesi4 çocuklu ailenin tek gözlü odada yaşam mücadelesi4 çocuklu ailenin tek gözlü odada yaşam mücadelesi4 çocuklu ailenin tek gözlü odada yaşam mücadelesi

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