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4 çocuklu annenin 15 yaşındaki çocuğa kaçmasının ardından Bakanlık harekete geçti! "Çocuklarını terk eden kadın için..."

18.11.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşanan olayın canlı yayınlanan bir programa taşınmasının ardından tüm Türkiye bu olayı konuşmaya başladı. 23 yaşında ve 5, 4, 2 yaş ve 5 aylık çocuğu bulunan Gülizar Akbulut TikTok'ta tanıştığı 15 yaşında bir çocuğa kaçtı. Gülizar'ın eşi katıldığı canlı yayında sinir krizi geçirdi. Detaylarıyla insanları hayrete düşüren olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. İşte Türkiye'de günlerdir konuşulan olayın detayları...

4 çocuklu annenin 15 yaşındaki çocuğa kaçmasının ardından Bakanlık harekete geçti! "Çocuklarını terk eden kadın için..."

Gündüz kuşağı programında yaşanan olay gündeme oturdu. Kahramanmaraş'ta yaşayan Gülizar Akbulut'un, 4 çocuğunu ve eşini bırakarak TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtığı iddia edildi. İddia, Esra Erol'un programına katılan Gülizar'ın eşi Hasan'a aitti. İzleyenlerin ilgisini çeken ve hayrete düşüren olayın ardından canlı yayına katılan Gülizar'ın sözleri ise herkesi daha da şaşırttı. 4 küçük çocuğu bulunan Gülizar telefonla katıldığı programda Şanlıurfa'da kaçtığı kişi için, "O ergen olabilir ama evdeki kocamdan daha iyi eş oldu. Ondan daha iyi'' ifadelerini kullandı.

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OLAY BÜYÜDÜ! CANLI YAYINA KATILDI

Önceki gün yayınlanan programda ise stüdyoya gelen genç kadın, 5, 4, 2 yaş ve 5 aylık çocuklarını geride bıraktığı ve evden kaçtığı için pişman olduğunu söyledi. Gülizar canlı yayında eşiyle karşı karşıya gelirken ablasından ve babasından gelen telefonla gözyaşlarına boğuldu. Gülizar'ın ablası ve eşi yaşananların ardından çocukları bırakıp gittiği için genç kadına tepki gösterdi.

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BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı" haberinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığını, 4 çocuğunu terk eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar canlı yayına geldi! TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar canlı yayına geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, “4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı" başlıklı haberle ilgili yapılan açıklamada, "Olayın duyulmasının hemen ardından Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğü ekiplerimiz konu ile ilgili ivedilikle inceleme başlatmıştır. İstismara maruz kalan 16 yaşındaki çocuk hakkında gerekli incelemeler Şanlıurfa İl Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Habere konu olan kadın hakkında, 18 yaş altı olan erkek çocuğuna istismarda bulunması ve 2018, 2019, 2020 ve 2022 doğumlu 4 çocuğunu terk ederek hayati tehlike oluşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlığımız hizmet modelleri kapsamında rehberlik verilen aileye ise psikososyal destek hizmeti sağlanmıştır. Torunlarının bakımını sağlamak istediğini belirten babaanne ve dedenin bu süreçte Bakanlığımız tarafından SED hizmeti ile desteklenmesi uygun görülmüştür. Süreci Bakanlık olarak yakından takip edeceğiz” denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Esra Erol Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gülizar

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