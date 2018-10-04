Bursa'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 110 türden yaklaşık bin 100 hayvanı barındıran Bursa Hayvanat Bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Bursa'nın çeşitli semtlerindeki anaokulu ve ilkokul öğrencileri, hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Hayvanların büyük çoğunluğunu ilk defa gören minik öğrenciler şaşkınlığını gizleyemedi.

Öğrenciler ayrıca "Victor" ve "Finja" isimli kaplanların 4 metrelik direkte asılı etlerle beslenmesini izleme fırsatı buldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayvanat bahçesindeki programda yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun arttığını ancak hayvan sayısının azaldığını söyledi.

Şehirlerdeki betonlaşma arttıkça doğal hayatın giderek azaldığını vurgulayan Aktaş, "Bu durum doğadaki canlıları tehdit ediyor. Üzülerek söylüyorum ki hayatında koyun, tavuk görmemiş çocuklar var. Çocuklarımız doğal yaşamdan uzaklaşıyor. Çocuklarımızı muhakkak doğal ortamlarla buluşturmalıyız. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların hayvan sevgisiyle büyümesi kişisel gelişim açısından da çok önemli." dedi.

Konuşmaların ardından yerel hayvanları koruma görevlilerine sertifika verildi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Bursa Kent Konseyi Sanatçılar Çalışma Grubu tarafından hazırlanan resim sergisi izlenime sunuldu.

