4 erkekten biri 21 yaşından önce kel kalıyor! Saç dökülmesi sorunu olanlar dikkat, bu yöntemi denemeden geçmeyin

Saç dökülmesi sorunu çok sayıda vatandaşı olumsuz yönde etkiliyor. Genetik yapı da dahil olmak üzere; yetersiz beslenme, aşırı boya ve stres gibi faktörler saç dökülmesini tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan doğal ve besleyici kürler ile saç dökülmesini önlemek de mümkün.
İşte saç dökülmesinden muzdarip olanlar için mucizevi soğan kürü formülü:
İki tane soğanı doğrayın ve bir tencereye koyun.
Üzerlerini geçecek kadar su ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kaynatın.
Kaynayan soğan suyunu saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.
Saçlarınızı bir bone veya havlu ile örtün ve yaklaşık 2 saat bekleyin.
Soğan, saçın uzamasını hızlandırmak ve beslemek için uzun seneler boyunca kullanılan doğal bir bileşendir.
İçerdiği kükürt, saçın ana yapı taşı olan keratin üretimi için önemlidir. Kükürt aynı zamanda saç köklerinin güçlenmesine ve saçın kırılma ve hasara daha az eğilimli olmasına yardımcı olur.
Öte yandan soğan kafa derisi enfeksiyonlarıyla mücadelede etkili olabilecek özelliklere de sahiptir.
Bilindiği üzere soğan suyu alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu sebeple bu kürü yapmadan önce cildinizde bir test yapmanız önerilir.
Hem beslenmede hem de saç bakım rutininizde gerçekleştirebileceğiniz bazı değişiklikler ile saç dökülmesi sorun un önüne geçebilirsiniz.
Vitamin eksikliği saç dökülmesine neden olabilir. Uzmanlar kan değerlerinize baktırıp gerekli takviyeleri almanız konusunda uyarıyor.
İşte eksik olduğunda saç dökülmesine neden olabilen vitaminler:
Uzmanlar saçların sağlıklı olması için düzenli bir şekilde yıkanması gerektiğini belirtiyor.
Saçlarınızı haftada 3 kez saç dökülmesini engelleyecek nitelikte şampuanla yıkayın.
Mümkün olduğunca saç şekillendiricisi, sprey gibi kimyasallar kullanmamaya çalışın. Saçlarınızı kibarca şekillendirin.
Saç dökülmesi, dış faktörlerin yanı sıra iç faktörlerden de kaynaklıdır. Hem psikolojik hem de fizyolojik nedenlerden dolayı saç dökülmesi yaşanabilir. Stres seviyesini koruyarak saç dökülmesinin önüne geçebilirsiniz.
Kan dolaşımını iyileştirerek saç dökülmesi sorununun önüne geçebilirsinizç. Bu sebeple saç diplerinize masaj yapmayı ihmal etmeyin.