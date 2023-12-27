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4 erkekten biri 21 yaşından önce kel kalıyor! Saç dökülmesi sorunu olanlar dikkat, bu yöntemi denemeden geçmeyin

27.12.2023 09:13 | Son Güncelleme:
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Dünya çapında 56 milyon kişinin saç dökülmesi sorunuyla mücadele ettiği açıklandı. Yayımlanan verilere göre 35 milyon erkek ve 21 milyon kadın, yoğun saç dökülmesi sorunu yaşıyor. Kel kalma korkusu yaşayan bireyler hem sağlık hem de estetik açıdan tedirgin olabiliyor. İşte saç dökülmesinin önüne geçmek için dikkat etmeniz gerekenler...

4 erkekten biri 21 yaşından önce kel kalıyor! Saç dökülmesi sorunu olanlar dikkat, bu yöntemi denemeden geçmeyin

Saç dökülmesi sorunu çok sayıda vatandaşı olumsuz yönde etkiliyor. Genetik yapı da dahil olmak üzere; yetersiz beslenme, aşırı boya ve stres gibi faktörler saç dökülmesini tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan doğal ve besleyici kürler ile saç dökülmesini önlemek de mümkün.

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SAÇ DÖKÜLMESİ SORUNU İÇİN MUCİZEVİ FORMÜL!

İşte saç dökülmesinden muzdarip olanlar için mucizevi soğan kürü formülü:

  • İki tane soğanı doğrayın ve bir tencereye koyun.

  • Üzerlerini geçecek kadar su ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kaynatın.

  • Kaynayan soğan suyunu saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.

  • Saçlarınızı bir bone veya havlu ile örtün ve yaklaşık 2 saat bekleyin.

  • Ardından saçlarınızı yıkayarak kürü çıkartın.

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Soğan, saçın uzamasını hızlandırmak ve beslemek için uzun seneler boyunca kullanılan doğal bir bileşendir.

İçerdiği kükürt, saçın ana yapı taşı olan keratin üretimi için önemlidir. Kükürt aynı zamanda saç köklerinin güçlenmesine ve saçın kırılma ve hasara daha az eğilimli olmasına yardımcı olur.

Öte yandan soğan kafa derisi enfeksiyonlarıyla mücadelede etkili olabilecek özelliklere de sahiptir.

Bilindiği üzere soğan suyu alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu sebeple bu kürü yapmadan önce cildinizde bir test yapmanız önerilir.

BUNLARI YAPARAK SAÇ DÖKÜLMESİ SORUNUNUN ÖNÜNE GEÇİN

Hem beslenmede hem de saç bakım rutininizde gerçekleştirebileceğiniz bazı değişiklikler ile saç dökülmesi sorun un önüne geçebilirsiniz.

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Vitamin eksikliği saç dökülmesine neden olabilir. Uzmanlar kan değerlerinize baktırıp gerekli takviyeleri almanız konusunda uyarıyor.

İşte eksik olduğunda saç dökülmesine neden olabilen vitaminler:

  • A vitamini
  • B vitamini
  • C vitamini
  • D vitamini
  • E vitamini

Uzmanlar saçların sağlıklı olması için düzenli bir şekilde yıkanması gerektiğini belirtiyor.

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SAÇLARINIZI HAFTADA 3 KEZ YIKAYIN

Saçlarınızı haftada 3 kez saç dökülmesini engelleyecek nitelikte şampuanla yıkayın.

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O ÜRÜNLERİ KULLANMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN!

Mümkün olduğunca saç şekillendiricisi, sprey gibi kimyasallar kullanmamaya çalışın. Saçlarınızı kibarca şekillendirin.

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STRES FAKTÖRÜNÜ GÖZ ARDI ETMEYİN

Saç dökülmesi, dış faktörlerin yanı sıra iç faktörlerden de kaynaklıdır. Hem psikolojik hem de fizyolojik nedenlerden dolayı saç dökülmesi yaşanabilir. Stres seviyesini koruyarak saç dökülmesinin önüne geçebilirsiniz.

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SAÇ DİPLERİNİZE MASAJ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Kan dolaşımını iyileştirerek saç dökülmesi sorununun önüne geçebilirsinizç. Bu sebeple saç diplerinize masaj yapmayı ihmal etmeyin.

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