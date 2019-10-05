HABER

4. Etnospor Kültür Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı: "Anadolu Ajansı olarak böyle bir etkinliğin global iletişim ortağı olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İnşallah daha nice seneler bu işleri devam ettiririz"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin global iletişim ortaklığını yaptıkları için gurur duyduklarını söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganı ve azim, kararlılık, mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festival, üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Festivalin global iletişim ortağı olan Anadolu Ajansı, AA Haber Akademisi ile Polis Akademisi iş birliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde uygulanan parkuru alandaki çadırında canlandırdı.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği ve parkuru deneyimlediği çadırı ziyaret etti.

AA'nın festivaldeki faaliyetleriyle ilgili açıklamada bulunan Kazancı, "Çadırımızı organize eden arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Burada savaş muhabirliği eğitiminin bir kısmını canlandırıyoruz." dedi.

Şenol Kazancı, Etnospor'un spor ve kültür festivali olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Etnospor'un bu yıl dördüncüsü organize ediliyor. 16 ülkenin katıldığı bir organizasyon. Bu düzeydeki bir organizasyonun çok zor bir şey olduğunu halkımız takdir eder herhalde. Başta Bilal Erdoğan olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. DEK Başkanı olarak kendisi çok büyük katkı veriyor. Yarın da etkinlikler var. Bugün mevsim geçişinden dolayı hava muhalefeti düşünülmüştü ama şu anda gayet güzel bir hava var. Ben de eşim ve çocuklarımı alıp geldim. Çok mutluyuz. 'Kökü mazide olan ati' ifadesinin de gerçeğe dönüştüğü bir yer olarak görüyoruz. Hem spor hem de kültür festivali. Henüz 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.' boyutuna geçmedik. İlk olarak kendi çadırımızdan başladık. İnşallah daha sonra lezzetlerin de tadına varacağız. Bütün İstanbulluları ve yakın illerden 'çocuklarımızla hafta sonu nereye gidelim?' diye düşüncesi olan ve bunu çözmemiş olan herkesi bu güzel festivale davet ediyorum."

Ailesiyle festival alanını gezeceğini kaydeden Kazancı, şöyle konuştu:

"Çocuklara tabi olacağım. 'Ok at, at bin ve güreş tut' diye slogan var. Güreş tutamayacağım ama diğer ikisini denemek istiyorum. Galata Kulesi ve Hezarfen modellemesi gördüm. Orada da o hissiyatı vermek için etkinlik var. Onu da denemeyi düşünüyorum. Vatandaşımıza, özellikle çocuklarımıza aktarmak istediğimiz duygu; öz güvenleri yüksek olsun, teknoloji ile bir arada, iç içe ama aslında nereden geldiğimizi de unutmayan bir yaklaşımla bunların gerçekleştiğini görsünler istiyoruz. Bir zamanlar dünyada bir numara olduğumuzu anlatıyorduk ama nasıl bir numara olduğumuzu hem sporlar üzerinden hem de kültür üzerinden gösterme şansı yakalamak süper bir hadise. Birinci gün Arjantin'den gelen ekibin pato müsabakasını da izledim. Ondan da çok büyük keyif aldım. Yeni başladık. İlk önce standıma geldim, arkadaşlarımı tebrik ettim. İlgi, alaka gayet güzel. Anadolu Ajansı olarak böyle bir etkinliğin global iletişim ortağı olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İnşallah daha nice seneler bu işleri devam ettiririz."

Şenol Kazancı, çadırda ilk defa ziyaretçilerle buluşan, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlanan "Gökyüzünden Türkiye" kitabını da inceledi.

PARTNERKırmızı halıda zor anlar!Kırmızı halıda zor anlar!
Fuarda indirimli mezar satışı yapıyorFuarda indirimli mezar satışı yapıyor
Beyoğlu'nda yıkım kararı verilen binada güçlendirme çalışmasıBeyoğlu'nda yıkım kararı verilen binada güçlendirme çalışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aa Anadolu Ajansı Dünya Etnospor Konfederasyonu etnospor Etnospor Kültür Festivali Şenol Kazancı

En Çok Okunan Haberler

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

Mardin'de PKK'lılar nöbet tutan bekçilere ateş açtı

PKK'lılar bekçilere ateş açtı!

Diyarbakır’da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı

3 terörist daha yakalandı!

Çanakkale'de 'Nusret-2019 Davet Tatbikatı' başladı

Çanakkale'de dev tatbikat başladı!

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı: Fırtına ve yağmur geliyor

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.