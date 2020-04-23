HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması resmen başladı

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması resmen başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 00:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması resmen başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul’da kısıtlamayla birlikte boşalan sokaklar drone ile havadan görüntülendi.

Çin’in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakentin sokakları ise drone ile havadan görüntülendi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Konya'da yasa dışı yollarla getirilen koronavirüs test kitlerine el konulduKonya'da yasa dışı yollarla getirilen koronavirüs test kitlerine el konuldu
Virüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığıVirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs sokağa çıkma kısıtlaması

En Çok Okunan Haberler

Trump 'Vur emri' vermişti! İran'dan jet yanıt

Trump 'Vur emri' vermişti! İran'dan jet yanıt

DSÖ'den korkutan açıklama: Virüs uzun süre hayatımızda olacak

DSÖ'den korkutan açıklama: Virüs uzun süre hayatımızda olacak

Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Türk bilim insanlarından büyük başarı! Talep yağıyor

Türk bilim insanlarından büyük başarı! Talep yağıyor

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

24 Nisan resmi tatil mi?

24 Nisan resmi tatil mi?

İstanbul'da belediye otobüsü dehşet saçtı

İstanbul'da belediye otobüsü dehşet saçtı

Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili açıklama

Yurt dışından korona nedeniyle getirilen vatandaşın skandal paylaşımı sonrası savcılık harekete geçti

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Konya'da yasa dışı yollarla getirilen 280 Kovid-19 test kitine el konuldu

Konya'da yasa dışı yollarla getirilen koronavirüs test kitlerine el konuldu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan vatandaşa sert tepki: Kimliksiz yumurta kafa

Vali'den vatandaşa tepki çeken sözler: Kimliksiz yumurta kafa

Koronavirüsü yenen başhekim alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüsü yenen başhekim alkışlarla taburcu edildi

Kayseri'de halk otobüsü şoförü koronavirüsten hayatını kaybetti

Kayseri'de halk otobüsü şoförü koronavirüsten hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.